高市早苗承認「台灣是中國領土」？查核中心還原發言：新聞標題斷章取義

日本首相高市早苗因表態「台灣有事」引發中國反彈，而她3日在參議院備詢時表示，日本對台政策一切依循1972年《日中共同聲明》，沒有任何改變。不過針對部分媒體將此其簡化為「高市承認台灣是中國領土」，台灣事實查核中心對此指出，新聞標題斷章取義，高市重申日本「理解並尊重」立場，而非承認「台灣屬中」，為易生誤解訊息。

根據《日中共同聲明》內容，中方主張台灣是「中華人民共和國不可分割的一部分」，而日本則「充分理解並尊重」此一立場。

而有部分媒體針對此事，將標題下為《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》、《賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了》、《高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」》。

對此，事實查核中心發出查核報告，表示有台灣媒體以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導，引發網路熱議。不過，該標題將高市立場簡化呈現，易讓讀者誤解為日本首相承認「台灣屬中」主張，而高市實際重申的是日本「理解並尊重」的既有立場。

查核中心指出，檢索台灣媒體來源，可確認其內容引用自日本《每日新聞》，該日媒報導高市早苗在12月3日參議院會議中表示，日本對於1972年《日中聯合公報》中國主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」一事，維持一貫的「理解並尊重」立場「沒有改變」。

查核中心提到，日本政府資料顯示，《日中聯合聲明》對台灣的描述區分為兩部分，中國提出「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本則表明「充分理解並尊重」此立場，並未承認該主張。

查核中心表示，檢索其他台灣媒體如《中央社》、《中時》、《TVBS》等，多家報導同樣指出，高市重申日本對中國主張採「理解並尊重」的既有立場，並未改變。

查核中心總結，有媒體報導標題呈現高市於國會的說法時，可能使讀者誤以為高市認同中國主張。高市所指「沒有改變」的是日本一貫的「理解並尊重」立場，而非承認「台灣屬中」主張，因此為「易生誤解」訊息。

