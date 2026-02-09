高市早苗把在野黨打成「喪家犬」！呂捷：令和的「織田信長」

記者李鴻典／台北報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選中席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。補教名師呂捷撰文寫下「令和的織田信長」，他說，高市早苗現在手握草薙劍，想做的事情只有一件：修憲。高市早苗已經把戲台搭好了，對我們台灣、甚至整個亞太地緣政治來說，這是一顆核彈級的震撼彈。

日本首相高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗 臉書）

呂捷寫道，日本國會議員改選，高市早苗不簡單，她不只贏了，還帶著自民黨在眾議院攻下了超過三分之二的席次。這代表什麼？這代表在未來的日本，她講話不只是大聲，是根本沒人敢插嘴！

廣告 廣告

「令和的織田信長」，呂捷形容，玩過信長之野望的都知道，日本戰國時代有個狂人叫織田信長。當年他在「桶狹間之戰」以少勝多，靠的就是精準的判斷和對時局的豪賭。

高市早苗這次也是在玩一場「政治豪賭」。 去年她剛上台時，國會裡反對派雜音一堆，預算審不動、法案推不了。換作是普通人，可能就縮在那裡等下台；但高市首相有夠悍，直接學當年安倍晉三的招式......解散眾議院，老娘直接跟選民要授權！

呂捷說，結果這一戰，她不只守住了本盤，還把在野黨打成「喪家犬」。這就像當年的織田信長在長篠之戰，三段擊火繩槍一排開，管你什麼武田騎兵隊，通通打成篩子。

為什麼「三分之二」這麼恐怖？在民主國家，過半是「執政」，但拿到「三分之二」那叫「通殺」。日本憲法有個門檻，只要眾議院有三分之二的人點頭，就算參議院在那邊鬧脾氣，眾議院還是可以強行通過法案。

高市早苗現在手握這把草薙劍，想做的事情只有一件：修憲。這可是日本和平憲法實施80年來都沒人敢動的深水區。她想讓日本重新變成一個「正常國家」。

「英雄造時勢，還是時勢造英雄？」呂捷直言，高市早苗已經把戲台搭好了，對我們台灣、甚至整個亞太地緣政治來說，這是一顆核彈級的震撼彈。接下來這齣「令和維新」會怎麼演？我們準備好酒，繼續看下去！

更多三立新聞網報導

台股攻上3萬點歷史新高 他反串：青鳥崩潰了、賴清德下台！

呂捷列中共軍演「正常台灣人該有反應」 一句話酸爆舔共仔

原來不是為了行憲？呂捷揭「這天」真相：竟是為了「配合美國爸爸」

陳玉珍、翁曉玲組合拳！呂捷曝目的「測試台灣人底線」：你怎能不生氣？

