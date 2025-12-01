高市早苗投資峰會上 引《進擊的巨人》名言

▲日本首相高市早苗1日在東京出席由沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議」（FII）會議，她在演講中引用了人氣漫畫《進擊的巨人》的名言。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗1日在東京都內舉行的「未來投資倡議」峰會上發表演說，呼籲各國加大對日本投資，她甚至引用了人氣漫畫《進擊的巨人》中的台詞，「全部都投資在我身上就對了」，引發議論。

根據每日新聞與富士新聞網報導，由沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議（FII）」峰會在東京舉行，高市早苗在會中向與會投資者和企業談到日本《國家安全保障戰略》，她表示，日本不僅將經濟安全定位為保障我國的和平與安全，還要保障包括經濟繁榮在內的國家利益。

高市早苗強調供應鏈問題至關重要，將加強相關措施，例如建立關鍵礦產的替代供應路線。透過大力推進危機管理投資，實現強勁的經濟成長。這是一項戰略性投資，公部門和私部門攜手合作，主動應對各種風險和社會問題，例如經濟安全、糧食安全、能源安全、衛生和醫療安全，以及增強國家韌性的措施。

高市早苗提到，在包含國防採購及政府監管改革方面，將採取創造與擴大新需求的措施，同時透過跨年度的預算承諾等方式提升投資的可預期性，以帶動民間投資。透過這些努力，將強化日本經濟的供給結構，打造能獲得全球投資者信賴的經濟體，創造世界資本流入的良性循環。以法治為基礎、自由開放的國際秩序，以及負責的全球治理，期盼能與沙烏地阿拉伯等全球夥伴國家緊密合作。

在演講準備結束時，高市早苗引用《進擊的巨人》的一句名言作為結尾，以英文說道，「Just shut your mouths and invest everything in me！（都給我閉嘴，把一切都投資在我身上吧！）」會場響起如雷掌聲。日本漫畫與動畫在沙烏地阿拉伯廣受歡迎，日媒認為，這一舉動也帶有想借助其人氣的用意。

