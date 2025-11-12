高市早苗拋台灣有事論 挾人氣下險棋推改革法案？！
日本首相高市早苗日前在國會中明確地將台灣情勢與日本存立危機事態進行連結，立即引發了中國駐大阪總領事薛劍的不滿，貼出了暗示要對高市「斬首」的文字，隨即在中日之間掀起滿城風雨。學者認為，高市拋出爭議話題，可能是有意利用目前的高人氣，挾民意冒險在國會中推動改革法案，但中日關係勢必受到影響，將會朝負面方向發展。
高市台灣有事論引發議論
高市早苗日前在國會答詢時表示，如果中國武力攻台，可能演變成「立存危機事態」，由於日本安保法規定，日本如遭遇立存危機，將可行使集體自衛權，也就是中國一旦攻台，日本自衛隊就可以武力介入。雖然高市強調，仍然需「依具體情況判斷」，避免過度擴大解釋，但這已是日本首相首次在國會中明確對「台灣有事」，日本是否出兵做了明確表態，因此立即引發軒然大波。
日媒稱高市為行使集體自衛權鋪路 挑起危機
不僅向高市早苗質詢的立憲民主黨前外相岡田克也當場斥責其發言輕率，就連部分日媒也警告各界應謹慎看待高市「大膽但具煽動性的言論」，形同是為日本行使集體自衛權鋪路，恐使日本國安風險升級、外交關係更為脆弱。而前首相鳩山由紀夫也公開質疑，高市政府正在「挑起危機」。
薛劍斬首說 致中日關係蒙上陰霾
除此之外，中國駐大阪總領事薛劍更在社群媒體上，貼出了暗示對高市「斬首」的文字，儘管薛劍事後將貼文刪除，但已引發日本朝野的同仇敵慨，自民黨甚至做出決議，要求日本政府將其驅逐出境，也讓原本脆弱的中日關係再次蒙上陰霾。
高市為何此時拋台灣有事爭議話題？
只是為何在國會中處於弱勢的高市，要在此時拋出這項爭議話題？成功大學政治系教授王宏仁就認為，高市應該是察覺到台海在習近平上任後，一直就不穩定，尤其習近平第三任的任期，更企圖改變現狀，動作越來越大，這絕對會影響到日本，因此高市才想在此時向中國提出強力的警告。
他說：『我覺得高市早苗她現在就是很明確的跟習近平講說，只要我這邊從日方判斷，這個會影響到我日本的存亡事態的時候，我就會出兵，而不是像之前只是宣示，臺灣有事、日本有事，這個還只是口頭上面的宣告，甚至會讓人家覺得說有點像旁觀者這樣一個角度，因為假如你憲法沒有改的話，可能大家覺得你只是說說的一個口號，那他現在跟你講說， 我就是在安保三文件的部分，我會重新提早去做調整，去做檢視，在這個情況之下，我覺得是給中國方面一個很強的警告訊號。』
高市有意挾高民意冒險推動改革法案
不僅如此，王宏仁更觀察到，高市內閣目前民調支持度高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一郎內閣的88%。因此，高市極有可能想挾著高人氣，冒險一搏，在國會中推動相關的改革法案。
他說：『我覺得高市她自己也知道，她能夠做多久也不一定，可是我如果能夠好好利用現在一上台高人氣的支持度，民心可用的機會的話，我就是可以大力的推動我想要做的事情，我利用民意來去制衡國會裡面對我有聲音的這些反對黨或等等之類的，那我覺得高市有點想要冒這個險，就是說看這個民意，能不能讓她去推動更多的改革法案，包括經濟安保法案等等…』
強推改革方案為弱勢內閣帶來倒閣危機
只是任何的冒險都有代價，政大外交系教授劉德海就認為，高市內閣在國會中畢竟不是絕對多數，一旦把事情鬧大了，不排除高市可能會面臨倒閣危機。
劉德海說；『我覺得她現在做很大部分程度是在團結她跟維新會的合作，但是也會製造她在國會裡面所面臨的挑戰，因為國會其實他們還不是絕對的多數，也就是說，她想要做什麼修憲，也不太可能，所以說確實有可能為他自己的內閣帶來危機，因為如果鬧大了，或者是她堅持要做的話， 那會引起反對派的聯手，讓她可能倒閣都有可能，不排除這個可能性的。』
中日關係恐倒退江澤民時代進入寒冬
至於中日關係未來的發展，王宏仁和劉德海則都不看好。雖然兩人都認為，薛劍的貼文，只是個人情緒性的發言，或只是想向當局表態邀功，但從事後中國冷處理的態度看來，劉德海預期雙方關係將會倒退到江澤民時代，進入寒冬。
劉德海說：『你可以看到越來越可能中國未來的做法，就是不理你日本了，就回到江澤民時代，江澤民時代為了要形塑中美共治的形象，他故意就是我不理你日本，我就只跟美國打交道，完全不理你日本，現在中國方面只有外交部的發言人做了回應，那高級的長官像王毅啊，習近平都沒有講話，就是懶得理你， 現在中國就只是跟美國打交道就這樣。』
王宏仁也認為，從中方採取這種比較硬的底線來看，中日關係勢必降溫，如果再加上日本政府真的進一步將薛劍驅逐出境，或是將其列為不受歡迎人物，雙方關係必然每況愈下，短期內難有轉機。
