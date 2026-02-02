高市早苗拚眾議院大選 5大不確定因素曝

▲日本首相高市早苗上月宣布解散眾議院，國會將提前選舉，於2月8日進行投開票。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前宣布解散眾議院後，眾議院改選將於2月8日進行投開票。有分析人士指出，這將是多年來最難以預測的一場選戰。路透社整理出了五大關鍵原因，包括支持率落差、冬季天候影響以及聯盟分裂等原因。

「人氣」與「黨意」的支持率落差

高市早苗自去年10月成為日本首位女性首相以來，支持度表現亮眼。儘管選前略有下滑，多項民調仍顯示她的支持率高於60%。

但她所屬的執政黨自民黨支持率僅約35%，大幅落後於高市早苗個人。這引發外界質疑，高市早苗的個人魅力是否能轉化為選票，幫助自民黨候選人贏得眾議院過半席次。

廣告 廣告

不穩定的青年選票

民調顯示，高市早苗最強大的支持基礎來自年輕選民，而非長期作為自民黨票倉的中老年族群。最新調查指出，她在30歲以下選民中的支持率，比70歲以上族群高出20個百分點以上。

但問題在於，日本年輕人的投票率遠低於長者。以2024年10月的眾議院選舉為例，當時21至24歲族群投票率僅36%，而70至74歲族群則高達71%。

執政聯盟的分裂

在去年10月自民黨與公明黨結束長達26年的夥伴關係後，高市早苗目前領導由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟。這是26年來，自民黨首次在沒有公明黨的支持下參加全國大選。

公明黨以創價學會為主要支持基礎，該組織表示在日本擁有至少800萬名成員。公明黨在過去的選舉中曾助自民黨獲得數十個席次，尤其是在都會地區。此次，公明黨已轉向與最大反對黨「立憲民主黨」組成中道改革聯合，這可能會導致自民黨流失數百萬張選票。

極右翼政黨的挑戰

極右翼政黨參政黨此次推出了高達190名候選人，規模在所有政黨中排名第三。該黨目前的目標是將現有的2個席次擴大到30個。

參政黨採取「日本優先」的民粹主張，承諾收緊移民政策並解決物價上漲，藉此吸引保守派選民。在2025年7月的參議院選舉中，該黨已展現出驚人實力，從自民黨手中奪走大量支持並贏得14席。

「嚴冬大選」的賭博

高市早苗選擇在隆冬時節舉行選舉，打破了日本通常在氣候溫和的秋季或春季投票的慣例。

這是戰後史上第三次在2月舉行眾議院選舉，也是自1990年以來的首次。北日本可能出現的大雪，恐將壓低投票率並干擾競選活動，特別是在農村地區，為本就充滿變數的選戰再添不確定性。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

眾院選成高市早苗魅力公投！民調看好自民黨過半 日債殖利率走高

日圓疲軟是出口大利多引議論！高市早苗鄭重解釋

日本首相變國民偶像！高市早苗造勢被擠爆 「白襪造型」萌翻選民