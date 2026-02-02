高市早苗拚眾議院大選 5大不確定因素曝
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前宣布解散眾議院後，眾議院改選將於2月8日進行投開票。有分析人士指出，這將是多年來最難以預測的一場選戰。路透社整理出了五大關鍵原因，包括支持率落差、冬季天候影響以及聯盟分裂等原因。
「人氣」與「黨意」的支持率落差
高市早苗自去年10月成為日本首位女性首相以來，支持度表現亮眼。儘管選前略有下滑，多項民調仍顯示她的支持率高於60%。
但她所屬的執政黨自民黨支持率僅約35%，大幅落後於高市早苗個人。這引發外界質疑，高市早苗的個人魅力是否能轉化為選票，幫助自民黨候選人贏得眾議院過半席次。
不穩定的青年選票
民調顯示，高市早苗最強大的支持基礎來自年輕選民，而非長期作為自民黨票倉的中老年族群。最新調查指出，她在30歲以下選民中的支持率，比70歲以上族群高出20個百分點以上。
但問題在於，日本年輕人的投票率遠低於長者。以2024年10月的眾議院選舉為例，當時21至24歲族群投票率僅36%，而70至74歲族群則高達71%。
執政聯盟的分裂
在去年10月自民黨與公明黨結束長達26年的夥伴關係後，高市早苗目前領導由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟。這是26年來，自民黨首次在沒有公明黨的支持下參加全國大選。
公明黨以創價學會為主要支持基礎，該組織表示在日本擁有至少800萬名成員。公明黨在過去的選舉中曾助自民黨獲得數十個席次，尤其是在都會地區。此次，公明黨已轉向與最大反對黨「立憲民主黨」組成中道改革聯合，這可能會導致自民黨流失數百萬張選票。
極右翼政黨的挑戰
極右翼政黨參政黨此次推出了高達190名候選人，規模在所有政黨中排名第三。該黨目前的目標是將現有的2個席次擴大到30個。
參政黨採取「日本優先」的民粹主張，承諾收緊移民政策並解決物價上漲，藉此吸引保守派選民。在2025年7月的參議院選舉中，該黨已展現出驚人實力，從自民黨手中奪走大量支持並贏得14席。
「嚴冬大選」的賭博
高市早苗選擇在隆冬時節舉行選舉，打破了日本通常在氣候溫和的秋季或春季投票的慣例。
這是戰後史上第三次在2月舉行眾議院選舉，也是自1990年以來的首次。北日本可能出現的大雪，恐將壓低投票率並干擾競選活動，特別是在農村地區，為本就充滿變數的選戰再添不確定性。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
眾院選成高市早苗魅力公投！民調看好自民黨過半 日債殖利率走高
日圓疲軟是出口大利多引議論！高市早苗鄭重解釋
日本首相變國民偶像！高市早苗造勢被擠爆 「白襪造型」萌翻選民
其他人也在看
國民黨29名新任中常委出爐！「這人」竟穩拿千票奪第一 2月4日正式上任
即時中心／廖予瑄報導今（31）日國民黨舉行第22屆第一任中常委選舉。本屆有45位中央委員投入參選，爭奪29席中常委席次。稍早結果出爐，由不分區立委陳菁徽以1,351票奪冠；至於第2名則是中常委曾文培，1,096票；第3名為1,015票的陳俗蓉。29名新任中常委之中，還包括立委羅明才、邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人，並將在下（2）月4日正式就職。
倒數300天新北三腳督勝敗咫尺！ 蘇巧慧、李四川民調支持度差個位數
2026激烈選區新北市，藍白人選依舊不明朗，原先在民調上站穩優勢的潛在人選李四川，和民進黨提名的參選人蘇巧慧差距越來越近，根據最新民調，兩人支持度相距不到個位數。而近期新北市長侯友宜和國民黨秘書長李乾
大安文山綠6搶4！ 劉品妡合體謝系 現任議員勤走基層
台北市大安、文山區，共計13席市議員，長年被視為藍營優勢選區，但國民黨新人部分，目前只有車層里里長李易儒有意爭取，反倒是打算保守提名4席的民進黨，光是目前表態要參與初選的新人就有4位，加上王閔生、簡舒...
2026中正萬華一級戰區！ 綠選將拚掃街 藍新人質疑加權不公
台北市 / 綜合報導 2026議員選戰，北市中正萬華和松山信義，可以說是新人一級戰區，大家都把握年前的週日跑行程，但針對藍營初選加權制度，松信擬參選人滿志剛有些怨言，滿志剛認為有些參選人因為年紀輕加上更換選區，可以加權到100%，等於一票抵兩票並不公平；對此同選區可以加權的李明璇回應，沒有把重點放在加權制度上，因為爭取選民認同更重要。年前的週末，台北市中正萬華區藍綠要選議員的新人，不約而同現身南門市場掃街，發放和黨內大咖的聯名春聯，力拚提升知名度。民進黨議員擬參選人張銘祐說：「這是游錫堃院長的春聯，祝你新年快樂，我是張銘祐，再拜託。」國民黨議員擬參選人郭音蘭說：「這是我跟川伯的聯名春聯，給你好事發生。」郭音蘭也和松信新人滿志剛，抱團壯大聲勢。因為這回國民黨的初選新人加權制度，35歲以下可以加權70％，35到40歲可以加權50％，該選區第一次參選還可以再加30％，對比松信其他擬參選人，楊智伃因為年齡加上上回是投入不分區立委，首度在松信參選可以加到100%，李明璇則是從2024年的，高雄第八選區立委改到松信參戰，同樣在初選民調中一票抵兩票，而已經超過40歲的滿志剛，二度投入同一選區選戰，加權百分比則是掛零。國民黨議員擬參選人滿志剛說：「既然這個制度都已經通過了，那我尊重也接受，但我只是希望，未來中央是可以再做一個新人的規劃，畢竟你接到一通電話，你會被放大成兩到三通，可是在你大選的時候，他真的可以被放大到兩票三票嗎。」國民黨議員擬參選人李明璇說：「我有年紀加權，但是新人加權的部分，我還沒有看到說是不是100%的確定，加權對我來說，我沒有把它當作是，我這一次勝選最重要的一個因素，反而是我覺得，我提前準備，然後每一天各種的行程我都努力地跑。」國民黨初選競爭激烈，新人各自努力爭取提名過關。 原始連結
綠六都議員民調三月登場 賴瑞隆.陳亭妃跑攤拚選戰
南部中心／綜合報導民進黨六都議員民調即將在三月初登場，立委賴瑞隆通過高雄市長黨內初選後，更加忙碌，四處跑攤，同時拉抬議員參選人聲勢。台南市長選將陳亭妃也以綠營母雞之姿，替黨內角逐議員提名的參選人站台輔選。立委陳亭妃拿下台南市長選舉門票，用過來人經驗幫中西區北區議員參選人林建南輔選。（圖／民視新聞）帶著滿滿元氣和熱情現身，立委陳亭妃經過奮戰，拿下台南市長選舉門票，這回也要用過來人經驗，幫中西區北區議員參選人林建南輔選。台南市長民進黨初選落幕，地方選戰熱度迅速升溫，通過市長初選的陳亭妃續發揮戰力，以綠營母雞之姿站台輔選。林建南說，陳亭妃委員已經正式成為民進黨大台南市長候選人，希望亭妃委員可以成為桶箍，趕快整合我們台南隊。通過高雄市長初選的立委賴瑞隆（中）和立委邱志偉（左）聯手，推薦第三選區市議員參選人蔡秉璁（右）。（圖／民視新聞）通過高雄市長初選的立委賴瑞隆也同樣忙碌，來到梓官第一公有市場發放春聯，和立委邱志偉聯手抬轎，強力推薦第三選區市議員參選人蔡秉璁。立委賴瑞隆說，希望優秀的新人能在這次，市議員初選能夠順利過關，進入市議員將能夠，讓我們市議會更加堅強。蔡秉璁也說，希望藉由市長候選人，跟在地最優秀立委的力量，讓在地鄉親能能夠認識我。同一天早上，賴瑞隆也陪同爭取參選下屆前鎮小港區議員的黃敬雅，來到前鎮瑞興市場強力催票。高雄台南市長初選戰將底定，四處跑攤幫忙拉抬聲勢，發揮母雞影響力。民視新聞南部綜合報導原文出處：綠六都議員民調三月登場 賴瑞隆﹑陳亭妃跑攤拚選戰 更多民視新聞報導高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」高鐵全新停靠模式上路 台北到台南最快只要83分鐘為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
致富靠今晚！威力彩飆8.7億 3星座偏財運爆棚
威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，馬年一開局就有好運降臨，賺錢飛速，財富如潮水般湧來。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。