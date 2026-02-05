高市早苗拚「自衛隊」入憲有機會？學者馬準威：日本變強符合美國利益

國際中心／綜合報導

日本眾議院大選將於二月八日登場，現任首相高市早苗是否能帶領自民黨取得修憲所需的絕對多數，成為亞太局勢的焦點。淡江大學戰略所助理教授馬準威在POP Radio「POP 大國民」節目中接受主持人彭光偉訪問時指出，這次選舉具備指標性意義，尤其是憲法第九條的修訂。馬準威分析，若自民黨能單獨過半甚至拿到三分之二席次，「我認為他要修憲的可能性是很大的，因為就是千載難逢」，這種心態源於日本戰後長達八十年作為「不正常國家」的原罪感已達臨界點。

馬準威分析，日本年輕世代對於修改和平憲法的支持度正持續攀升。馬準威觀察指出：「年輕人是完全無法理解，他生下來日本就很正常，為什麼他要做一個不正常的國家？為什麼我沒有自己正常的軍隊？」這種民意的轉變，支撐了高市早苗將自衛隊轉型為國防軍的政治目標。然而，馬準威也示警，此舉必然引發區域動盪，他認為：「它會連動到整個亞洲的周邊區域安全，有幾個國家一定跳腳，中國一定跳腳，韓國也跳腳」。

淡江大學戰略所助理教授馬準威分析，日本國防實力變強這符合川普的國家安全戰略。（圖／POP RADIO提供）

針對美國在日方修憲議題上的態度，馬準威在接受主持人彭光偉訪問時，特別點出川普政府的獨特戰略觀。馬準威分析：「我不太認為現在的美國政府會特別插手，因為這符合他（川普）的國家安全戰略」，他解釋川普巴不得盟國自行提升防禦成本與能力，這也讓日本獲得了擺脫「緊箍咒」的契機。馬準威強調，若日本完成修憲，未來在台海發生事態時，美日同盟的角色將從後勤支援轉向更具體的聯合行動，馬準威直言：「日本的角色在美日安保裡面會越來越重要」，這對於第一島鏈的戰略布局將產生根本性的質變。

