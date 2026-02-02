高市早苗拜票手受傷，遭熱情粉絲「恐攻式拉手」！影片曝光。圖／翻自@NecoGJ

日本首相高市早苗這幾天為了本月8日的眾議院選舉，努力跑行程拉票，不過在1日上午卻突然取消NHK電視行程，原因就是高市手受傷。高市遇到熱情粉絲握手，沒想到卻猛拉高市的手，導致高市的手部受傷，而相關影片也被在場的民眾拍下並上傳網路，網友們紛紛驚呼：「這根本是恐攻式握手！」

高市在1日上午取消行程，隨後她也發文表示，自己過去幾天跑競選活動時，和許多熱情的支持者握手，過程中自己的手不斷被拉扯，由於她患有類風濕性關節炎，因此手就腫了起來。後來醫務官已經幫她塗藥，完成包紮，因此高市稱她仍會持續跑岐阜縣和愛知縣的行程。

廣告 廣告

不過後來也有網友上傳高市拜票的影片，發現有熱情粉絲強力拉扯高市的手，力氣大到把高市整個人都快要牽走，讓高市動彈不得。旁邊隨扈看到，立刻上前協助把高市和粉絲分開，但也看到高市露出痛苦的表情。後來高市再出現於民眾面前，明顯看到她的手指包上繃帶來保護。就有網友直呼：「這根本是恐攻式握手。」也有網友認為，還好對方是真的熱情粉絲，如果有人是偽裝成粉絲來真恐攻，後果不堪設想。

另外《共同社》最新民調也顯示，高市早苗內閣的支持率為63.6%。《富士新聞網》民調顯示，自民黨可望單獨獲得過半數席次，達到高市的目標，日本眾議院過半數席次為233席，但這次自民黨可望衝破300席。



回到原文

更多鏡報報導

艾普斯坦更多淫穢影像曝光！挪威太子妃捲入 英政界大咖被爆「大鵰照」

陸客不滿埃及海關只刁難中國人 全體高舉中國護照！網驚「邪教啊」

41J肉聲／高市早苗豪賭「沒過半就下台」 造勢人潮擠爆！民調兩極化

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西