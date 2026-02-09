高市早苗拿下歷史性大勝 蔡英文道賀：盼台日友好情誼更加穩固

前總統蔡英文今向日本首相高市早苗的歷史性勝利，致上最誠摯的祝賀。（圖／翻攝蔡英文臉書）

日本眾議院大選昨舉行投開票，由首相高市早苗率領的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得史詩級大勝。對此，前總統蔡英文今天（9日）表示，對於這場歷史性的勝利，她要致上最誠摯的祝賀。她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

蔡英文今在社群上表示，恭喜高市早苗贏得這場歷史性的勝利，她要致上最誠摯的祝賀。面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信高市總理穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

蔡英文指出，同時她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。



