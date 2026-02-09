高市早苗拿316席改寫歷史 謝寒冰：日本別無選擇只能抱緊美國大腿

日本首相高市早苗率領自民黨奪下超過 316 席的壓倒性勝利，正式突破三分之二的修憲門檻。這場勝利鞏固了高市早苗的領導地位，不少人認為這表示日本將進入一個軍事擴張的新時代。政治評論員謝寒冰在節目中分析，這次歷史性的選舉結果可能徹底改變日本的防衛體系與中日關係。

自民黨單獨突破修憲門檻 加速「自衛隊軍隊化」？

謝寒冰分析指出，高市早苗在大選後的首要動作，必然是朝其長久以來的政治願景前進：推動「國家正常化」，並將自衛隊正式軍隊化，由於自民黨已單獨掌握修憲發動力，這意味著日本戰後長期受限的防衛策略將面臨根本性轉變。

他認為，美國持認同態度，因為美國會期望日本能在海外防務與軍事部署中承擔更多責任，以協助分擔美國在太平洋地區的戰略壓力。

解除「無核三原則」？自民黨內部無共識

儘管高市早苗展現強勢領導，但自民黨對於軍事擴張並未有共識。至於是否解除「無核三原則」，據調查顯示，自民黨內部仍有約 65% 的意見不贊成解除無核三原則。

謝寒冰表示「自民黨目前還是覺得日本畢竟是全世界唯一被核彈攻擊過的國家，所以他們覺得這個還是要把握住。」但是也有一派日本人認為應透過「擁核」或擁有自主核軍備來確保國家的絕對安全。

強硬對抗中俄 日美同盟更趨緊密

在外交策略上，高市早苗採取了與中、俄兩國強硬對抗的立場。高市選前在北海道演講時，高調宣稱將與俄羅斯談判要求歸還「北方四島」，這種姿態雖提升了民族自尊，卻也讓日本在戰略上更深陷於美國的控制之中。

謝寒冰強調，高市目前的策略是同時與中俄交惡，這導致日本別無選擇，只能更緊密地「抱緊美國大腿」。在美國駐日基地持續擴張的背景下，日本要回到二戰前的自主權幾乎是不可能的任務。

不少人認為日本會重新擁抱軍國主義，謝寒冰表示，現今日本人的民族性與二戰前截然不同，即便推動國家正常化與提升作戰權力，在美國的掌控下，不太可能重回過往的軍事擴張道路。

他認為選舉激情過後，最終大家在意的還是經濟表現。如果未來經濟表現持續不振，那高市早苗的支持度就會受到挑戰。目前高市早苗的經濟策略評價兩極，所以他認為在半年之內，日本人民就會開始檢驗高市早苗能不能讓日本過得更好。

總統賴清德喊「國防預算比日本低很多」

賴清德宣稱提出 8 年 1 兆 2500 億元的國防特別預算，平均每年約 1500 億元。他以此主張台灣的防衛負擔「比日本少很多」。謝寒冰批評，台灣除了這筆特別預算外，每年的常規國防預算已高達 9495 億台幣（約 300 多億美金）。日本國防預算雖然有 580 億美金，但日本領土是台灣的 10 倍、人口是 5 倍。以人均負擔而言，台灣在防衛上的支出遠高於日本，謝寒冰直呼賴清德的對比方式是在誤導民眾。



