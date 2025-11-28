高市早苗指出「無權認定台灣地位」矢板明夫：表明不會替中國背書

有關台灣法律地位，高市早苗坦言，日本政府沒有立場來認定，台日之間保持著非政府間的實務關係。而早在《舊金山和約》中，日本就已經放棄所有關於台灣的權利和權限。 圖：翻攝自高市早苗X

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」構成日本行使集體自衛權要件的言論引起中國強烈不滿，祭出多項報復措施，26日與在野黨黨魁的討論會中提及「日本沒有立場認定台灣的法律地位」再次引發關注，部分媒體更藉此大作文章。資深媒體人矢板明夫認為，高市說日本無權認定台灣地位也就意味著日本不會承認台灣屬於中國，這才是真正讓北京最難接受的地方。

矢板明夫27日在臉書發文寫道：「高市早苗在11月26日與在野黨黨魁的辯論中表示『日本沒有立場去認定台灣的法律地位』。這句話一出，引發外界猜測：高市是否開始從『台灣有事，就是日本有事』的立場退縮？台灣部分統派媒體更立即以此大肆渲染，稱她『改口』、『不再支持台灣』。」

矢板明夫分析：「然而，這些解讀犯了根本性的誤判。高市從頭到尾都沒有收回任何發言，只是更加清楚地指出：『日本無權認定台灣地位』，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國。這才是真正讓北京最難接受的地方。因為這句『日本無權認定』，正是『台灣地位未定論』的核心。」

矢板明夫強調：「中國最希望日本說出口的，是『台灣是中國的一部分』，而高市公開且正式地否定了這點。她的態度看似低調，但她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。這不是妥協，而且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。」

矢板明夫接著提到：「高市的發言，也讓人自然想起16年前的日本駐台代表齋藤正樹。2009年，他在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格單方面認定台灣的法律地位。這和高市今天的說法幾乎完全一致。」

矢板明夫回憶：「但在那個年代，台灣政治氛圍不同。當時馬英九政府强烈反彈，外交部還約談齋藤『表示遺憾與抗議』。由於當時台灣政府的打壓，齋藤在任務推動上處處受阻，不到一年半便不得不離開台灣。這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。」

矢板明夫在文末寫下：「幸而十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變。台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。高市今天能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認：台灣的未來只能由2300萬台灣人民自己決定。」

