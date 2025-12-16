高市早苗指「存立事態」牽涉主要是美國 台灣要「個別判斷」、不撤回台灣有事發言

日本首相高市早苗12月8日在官邸外說明日本青森縣外海大地震的狀況。路透社



日本首相高市早苗週二（16日）在日本參議院的預算委員會上，再度被追問日本出動自衛隊行使「集體自衛權」的前提，與哪些國家有關。她回答說，最有關係的盟國是美國，應用到其他國家相當有限。被問到台灣，她說這是要「個別考慮」，沒有預先的既定方針。

但針對引發北京暴怒的先前「台灣有事」發言，高市早苗強調立場始終一致，不會收回。

共同社報導，高市早苗表示，關於行使集體自衛權所必需的「存立危機事態」（國家存亡危機事態）中，「與我國（日本）關係密切的他國」的條件，她的看法是「除了美國之外，符合的可能性相當有限」。

在此基礎上，對於台灣是否被包括在內，她僅表示：「這並非事先規定好的，而是根據個別具體情況來判斷。」

日本的「存立危機事態」是指，當「與日本關係密切的他國受到武力攻擊」，判斷已導致「日本的存亡受到威脅，國民的生命、自由和追求幸福的權利面臨被徹底顛覆的明顯危險」狀況。一旦認定發生存立危機事態，日本即可動用集體自衛權，行使武力。

在預算委員會上，傾向反對黨立憲民主黨的無黨籍議員廣田一，要求高市早苗撤回先前關於台灣突發事件可能成為存立危機事態的國會答覆。對此，首相高市早苗重申：「什麼樣的事態符合條件，將根據實際發生事態的情況進行綜合判斷。政府的立場是一貫的。」

