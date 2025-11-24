高市早苗挺台內閣支持度衝破72% 他曝日本人唯獨不滿「一件事」

國際中心／林昀萱報導

高市早苗挺台論惹怒中國，支持度仍居高不下。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵協防台灣，挺台發言引起中國強烈反彈。不過，根據最新民意調查顯示，高市內閣的支持率居高不下高達72％，資深媒體人黃暐瀚也揭露日本人唯獨不滿一件事。

高市早苗「台灣有事即日本有事」說引發討論，中國駐大阪總領事薛劍更脫序放話，揚言要斬首高市，言論震驚日方，也讓中日緊張關係升溫。中國近日罕見發布「禁日令」要中國公民「近期暫勿前往日本」，並停止水產品進口；日本駐中國大使館也發布「安全對策」呼籲日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

黃暐瀚24日在臉書重申台灣人「越是激情、越要冷靜」主張，身為力挺日本的台灣人，喜歡日本、愛去旅遊、多吃日食、多買日貨，就堅定開心地去做就對了，不用理會也有些人的看法跟你不同。在民主國家，意見不同很正常，不需辯論，不用爭執。民調顯示，高市早苗內閣支持度相當高，在歷經了中國政府的全面抵制包括拒買、拒遊，海警巡邏、留學勸退後，最新《讀賣新聞》11月21日至23日進行的民意調查顯示，支持高市早苗的民眾高達72％，比十月的滿意度更上升1%；《每日新聞》11月22日至23日的調查則有65％力挺高市早苗，並有五成覺得「台灣有事」談話沒問題。

黃暐瀚指出，《讀賣新聞》十月底也進行過民調，可用來對比中國全面施壓前後的差別。結果顯示，56%支持高市內閣對中國的態度，74%支持高市內閣的經濟政策，63%支持18歲以下孩童每人發日幣兩萬元，自民黨的支持度也高達32%。不滿意大於滿意的則是物價過高，有52%不滿、33%滿意，解散國會內閣改組的不支持度，從十月的49%提高到56%。

黃暐瀚總結，儘管中國全面施壓，高市內閣支持度卻不降反升，內政經濟的議題，才是高市內閣的隱憂，日本國人眼前普遍支持，政府對中國的強勢外交態度。

