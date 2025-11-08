高市早苗挺台力道升級！承諾台灣有事「將出動自衛隊」 他分析：武統機率下降
日本挺台力道再升級？日本首相高市早苗昨（7）日前在眾議院預算委員會上指出，若台灣遭受武力攻擊，日本自衛隊可藉此行使自衛權。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這不僅延續前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的理念，更是將挺台力道採取更實質的行動。
矢板明夫於臉書發文指出，高市早苗明確指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權，同時也強調台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備，「日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入」。
矢板明夫解釋，根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，就會被認定為「威脅日本存亡」，即變日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權。
以台灣為例，若中國對台發動軍事行動，日本政府可能認定這是「日本的事」，進而採取實際行動，矢板明夫表示，高市早苗「延續了安倍晉三前首相在卸任之後發表的『台灣有事就是日本有事』的理念，而且進一步賦予了政策實質。」
矢板明夫也分析，日本長期以來受限於和平憲法的束縛，被稱為「單肺國家」，只能依靠經濟、外交手段維持國際地位，無法以軍事力量支撐國策，如今日本正逐漸擺脫這種被動狀態，加上高市的發言，不只是安全政策上的宣示，更象徵日本國家意識的復甦，正準備重新以「正常國家」的姿態回到國際政治舞台的中央。
「對台灣而言，這是利多」，矢板明夫也說，若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本的介入，這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降，對日本而言，以務實角度推動防衛政策，更是從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。
