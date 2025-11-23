高市早苗挺台引爆中國怒火 王毅：絕不允許軍國主義死灰復燃
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引爆北京怒火之際，中國外交部長王毅昨日（11/22）在中亞嗆聲稱，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許「外部勢力」染指台灣，絕不允許日本軍國主義「死灰復燃」。
據中國外交部網站消息，王毅在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）與該國外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）舉行首次戰略對話時提到，無論國際形勢如何變化，中方永遠是塔方可以信賴的可靠伙伴。
王毅表示，感謝塔方在台灣等涉及中方核心利益問題上予以堅定支持。他強調，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，將與各方一道維護「一個中國」原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果。
高市早苗7日在在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施，要求對方收回言論，但日本無意撤回，導致雙方分歧難以彌合。
中國駐日大使館21日在社群媒體發文，引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，規定德國、義大利、日本等「法西斯或軍國主義國家」若有再次實施侵略政策的任何步驟，「中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權」。
然而，《聯合國憲章》中的「敵國條款」（Enemy States Clauses）主要指第53條及107條，其中「敵國」是指「二戰期間曾與憲章簽署國敵對的國家及其附庸國」，並無「法西斯與軍國主義」的描述。在2005年聯合國峰會的成果文件中，也寫明各國領袖決議刪除《憲章》中的「敵國」字眼。
另據日本共同社22日報導，關於由日本擔任輪值主席國的日中韓領導人會談，日本原預定明年1月舉行，但已遭中方拒絕。報導引述多名外交消息人士指出，中方因高市「台灣有事」發言，態度強硬，能否實現會談變得不明朗。
