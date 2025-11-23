高市早苗挺台引爆中國怒火 王毅：絕不允許軍國主義死灰復燃

2025年11月22日，中國外交部長王毅在塔吉克首都杜桑貝與該國外長穆赫里丁舉行首次戰略對話。翻攝自中國外交部



日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引爆北京怒火之際，中國外交部長王毅昨日（11/22）在中亞嗆聲稱，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許「外部勢力」染指台灣，絕不允許日本軍國主義「死灰復燃」。

據中國外交部網站消息，王毅在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）與該國外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）舉行首次戰略對話時提到，無論國際形勢如何變化，中方永遠是塔方可以信賴的可靠伙伴。

王毅表示，感謝塔方在台灣等涉及中方核心利益問題上予以堅定支持。他強調，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，將與各方一道維護「一個中國」原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果。

高市早苗7日在在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施，要求對方收回言論，但日本無意撤回，導致雙方分歧難以彌合。

中國駐日大使館21日在社群媒體發文，引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，規定德國、義大利、日本等「法西斯或軍國主義國家」若有再次實施侵略政策的任何步驟，「中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權」。

然而，《聯合國憲章》中的「敵國條款」（Enemy States Clauses）主要指第53條及107條，其中「敵國」是指「二戰期間曾與憲章簽署國敵對的國家及其附庸國」，並無「法西斯與軍國主義」的描述。在2005年聯合國峰會的成果文件中，也寫明各國領袖決議刪除《憲章》中的「敵國」字眼。

另據日本共同社22日報導，關於由日本擔任輪值主席國的日中韓領導人會談，日本原預定明年1月舉行，但已遭中方拒絕。報導引述多名外交消息人士指出，中方因高市「台灣有事」發言，態度強硬，能否實現會談變得不明朗。

