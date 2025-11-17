高市早苗挺台引發中國報復 韓媒：習近平面子問題 中共最高層親自拍板

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相高市早苗在國會答詢時的「台灣有事」發言，引發中國強烈不滿，接連採取一連串報復行動，兩國關係迅速惡化。南韓「朝鮮日報」17日報導，日中關係正走向建交53年來的最差境況。

報導指出，這次衝突之所以更加罕見，是因為高市和中國國家主席習近平甫於上月底在南韓慶州重申「戰略互惠關係」，不料半個多月後，情況就發生180度大轉變。習近平上月31日與高市會晤後，中國重新開始進口日本水產，還延長日本人短期訪問中國的免簽證期限。因此，「習近平的面子」被視為中方態度強硬的背景之一。

換言之，習近平向日本遞出橄欖枝，卻被高市背後「捅了刀子」，因此中方必然會採取強硬措施。日本「讀賣新聞」報導，北京認為高市不可能撤回發言，因此決定趁此機會採取強硬措施，讓日本無法再介入台灣問題。

與中國駐大阪總領事薛劍隨即發表「斬首」言論不同，中國外交部的官方強硬回應，是從約1週後的13日才開始，這意味著經過北京最高領導層深思熟慮的過程。據悉，當天召見日本大使，是按照中共最高領導層的指示進行。

有分析認為，中國之所以採取強硬應對措施，是因為將高市對台灣的言論視為反對「一個中國」原則的干涉內政。中國駐日大使吳江浩14日表示，高市的發言超越中方「紅線」；中國外交部副部長孫衛東也聲稱，「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！」這類表述堪稱前所未有。

有觀點認為，中國一直大力宣傳今年是抗日戰爭勝利80週年，因此不可能對「戰敗國」日本暗示進行武力干涉的言論視而不見。「人民日報」14日發表評論指稱，「這是日方戰敗後領導人首次對中國發出武力威脅。」

儘管中國施壓，但日本似乎並未受到太大影響。首先，中國「避免訪日令」是否會對日本造成打擊，目前仍不得而知。今年1到9月訪日的中國遊客達748萬7200人次，但日本正在為遊客過多的「過度旅遊」而煩惱，甚至有人說「中國人不來，從短期來看，反而是應對過度旅遊的好事。」

此外，輿論也傾向於以支持率高達80％的高市為中心團結起來。日本「朝日新聞」報導，高市政府認為如果撤回發言，將無法獲得保守派支持者的理解。

