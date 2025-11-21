高市早苗挺台後惹禍上身？邱毅點名「這位大老闆」也切割：日本這回虧大了

​日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事」答詢言論，引發中國強烈反彈，北京隨即採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊與暫停進口日本水產品。對此，前立委邱毅直言，「高市把路走絕了」，並預測，不久後，要求她下台道歉的聲音將會出現。

邱毅質疑高市早苗未與美日高層先商量

邱毅今（21）日在臉書發文表示，日本好多媒體為高市開脫，說她不懂法律，在議員岡田克也逼問下講錯了。高市是失言、失誤嗎？當然不是，在接受質詢前一晚，高市凌晨3點就把閣員召集到官邸，她在書房準備到6點半才出來，這是刻意為之，謀定而後動。

廣告 廣告

邱毅提出質疑表示，高市早苗在做出「存立危機事態」狂語前，有跟美國，尤其是川普商量嗎？有跟她的大老闆麻生太郎商量嗎？有跟石破茂、岸田文雄商量嗎？都沒有。現在這些大佬都被惹火了。

邱毅：過些時候逼高市早苗下台的聲音就會出來

為緩解高市早苗「台灣有事」言論引發的中日緊張局勢，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰日前赴北京進行磋商，會後，中國官媒《央視》釋出畫面，顯示中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋」，而金井正彰低頭，影片在網路上迅速傳播。為此，邱毅直言，高市早苗派個局長到北京來溝通，只溝通，不改口、不收回、不糾偏，一點誠意都沒有，難怪劉勁松故意手插口袋羞辱。甚至，高市還妄想G20能與中國領導人見面，結果被外交部發言人毛寧痛罵， 要日本「請自重」。

「高市把路走絕了。」邱毅直言，昨日麻生也暗示與她切割，除了民粹年輕人挺她，比較成熟的中壯年都覺得她無聊，沒事找事。過些時候，逼她下台謝罪的聲音就會出來。

中國剛停止進口日本水產品，總統賴清德就在臉書分享午餐，並透露食材是鹿兒島鰤魚和北海道帆立貝。（資料照，取自賴清德臉書）

邱毅說，只有總統賴清德全力支持高市早苗，還為她吃壽司、吃沙西米，「也不怕回家後拉肚子」。至於電影《鬼滅之刃》在中國票房下滑，預計很快就會下檔，邱毅認為，「日本這回虧大了，都是高市的惹的禍。」

更多風傳媒報導

