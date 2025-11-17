高市早苗挺台惹怒中共！沖繩學者憂：一旦開戰「日本將被毀滅」

國際中心／許智超報導

新垣邦雄擔憂，自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本都會被捲入戰火。（圖／翻攝自pexels）

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係在短時間內急劇惡化，而中國更3度發聲，呼籲民眾近期暫勿前往日本、謹慎規劃赴日留學安排，中共中央軍委機關報《解放軍報》昨（16）日甚至放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」。對此，日本沖繩公民團體「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄擔憂，自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本都會被捲入戰火，甚至面臨毀滅危險。

綜合陸媒報導，新垣邦雄13日在上海「全球南方學術論壇」分論壇期間表示，他長期以來反對日本政府提出「台灣有事即日本有事」的主張，並質疑以此作為加強軍備的理由。他指出，「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局是沖繩公民團體，主張減少沖繩軍事負擔、反對美軍基地擴建。

新垣邦雄提到，前首相安倍晉三卸任後，才發表台灣牽動日本「存亡危機事態」的談話，而現任首相高市早苗是第一位在任上如此明確地表達此觀點。他說，為應對「台灣有事」，日本自衛隊已在沖繩部署飛彈，依照美日的安保法律，一旦美國介入，自衛隊將自動參與，「那衝突的第一線戰場就在沖繩了，沖繩人民不想被利用。」

新垣邦雄認為，日美現在都設想中國將推進統一台灣，但「這是兩岸之間的問題，不是日本的問題」。他強調，中國從未表示要攻擊沖繩，反倒是自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本都會被捲入戰火，更直言「高市作為首相若說錯一句話，都有可能引爆戰爭，一旦日中開戰，日本將會被毀滅。」

報導指出，宮古島、石垣島等先島群島的5個市町村位於沖繩本島的西南部，其中最西端的與那國島距台灣僅約110公里，而日本政府3月曾發布為應對「台灣有事」等情況制定的避難計畫，擬將沖繩縣先島群島約12萬人轉移至九州和山口縣避難1個月，顯示政府已為最壞情況做好打算。

此外，中共官媒《人民日報》2023年6月曾報導，中國國家主席習近平考察「中國國家版本館」時，曾提及「中國與琉球王國歷史淵源」等談話，當時被外界解讀為北京有意挑起「琉球地位未定論」，用以反制日本政府相關涉台談話。

沖繩知事玉城丹尼（Danny Tamaki）同年7月訪中，接受專訪時則表示，不能因「台灣有事即日本有事」的論調，使沖繩淪為戰場。他說，對於日本政府主張「有必要保有最低程度自衛能力」的說法表示理解，但從沖繩角度來說，以軍事強化威懾力會加劇地區局勢緊張，恐怕會引發難以預測的結果。

