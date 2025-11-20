高市早苗挺台惹怒中國！俄羅斯警告：言論極其危險

國際中心／黃依婷報導

扎哈羅娃專訪時表示，日本首相高市早苗近期有關台灣的相關言論「極其危險」。（圖／翻攝自 Maria Zakharova IG ）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）近日在接受專訪時表示，日本首相高市早苗近期有關台灣的相關言論「極其危險」，並呼籲日本應深刻反省歷史，從二戰的教訓中汲取警示。

根據《環球時報》報導，扎哈羅娃指出，今年逢世界反法西斯戰爭勝利80週年，世界各地陸續舉辦紀念活動，目的在於提醒世人勿忘歷史、記取教訓。她批評，高市早苗應正視日本歷史上不光彩的一面，切勿忽視戰爭帶來的深重代價。

扎哈羅娃回憶，當年日本軍國主義發動的侵略戰爭，不僅讓亞洲與世界遭受巨大災難，日本自身也付出慘痛代價，並直指，日本政界人士必須對當前的言行保持高度警惕，以免造成嚴重後果。

扎哈羅娃在訪談中再度呼籲，包括高市在內的日本政治人物，應以歷史為鑑，進行深刻反省，避免因「錯誤言行」引發區域新的緊張局勢。

