高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」

日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早苗的打擊很大，「但冒出來一個薛劍、又冒出一個劉勁松，這就是一個流氓，我們幹嘛要向流氓低頭，所以中國給自己減了很多分。」

矢板明夫在風傳媒節目《下班瀚你聊》提到，在無心之中，高市早苗得到很多支持，日本民眾會覺得對付流氓就應該強硬。矢板明夫指出，如果沒有薛劍、劉勁松，日本國內對高市批評會非常多，矢板明夫更形容這是典型的「豬隊友」。

高市早苗言論惹怒中國 矢板明夫：賴清德應對此表態

矢板明夫直言，總統賴清德應對此表態。他認為，賴清德在許多國際事件上都要有更多表態，包括日前美國保守派人士查理·柯克遇刺時也應有所回應。現在因為台灣、日本被捲入一個很大的爭議，高市早苗市是為了挺台灣，這時台灣應該說話了，特別是現在美國比較消極的狀況下，台灣總統的態度對高市內閣來說很重要，因為高市在日本國內有很多反對派，很多人天天想把她拉下來。

高市早苗外交表現 矢板明夫：日本人看見希望

談到高市早苗的外交表現，矢板明夫表示，她的表現讓很多日本人看到了希望，因為那麼多年一直壓抑，日本自二戰後80年來外交上一直是被牽著鼻子走、沒有主動權，如今，高市終於把日本的聲音說出來，這件事很多人就覺得很驕傲，高市外交上會加分，但真正要評價，還是得靠內政，就是經濟能不能搞好，但半年應該看不出來。

矢板明夫指出，高市是保守派出身，實力扎實，雖然最近有表演的成分，但她對內政是非常了解，關鍵是她怎麼面對黨內抵抗勢力，然後把她選舉時的公約、選舉承諾能夠實現，把日本經濟做好。

「經濟問題其實有好幾條路，每條路可能都是正確的，最忌諱的是哪條路都走不通，走半天，還在原地踏步，政權就垮掉了。」矢板明夫提到，高市早苗能不能在黨內發揮強而有力的影響力，能夠把她的路線走下去，走下去的話經濟就會變好，這樣支持率就會升高。

