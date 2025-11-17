高市早苗挺台惹怒中國！黃暐瀚籲台灣人做3件事：越是激情越要冷靜

政治中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗（右）挺台言論惹怒中國。（圖／翻攝自新華網、高市早苗臉書）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。資深媒體人黃暐瀚也點出此時台灣人最該做的3件事，呼籲「越是激情，越要冷靜」。

高市早苗「台灣有事即日本有事」說引發討論，中國駐大阪總領事薛劍更脫序放話，揚言要斬首高市，言論震驚日方，也讓中日緊張關係升溫。中國近日罕見發布「禁日令」，要中國公民「近期暫勿前往日本」；日本駐中國大使館也發布「安全對策」呼籲日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

黃暐瀚17日在臉書指出，由日本前首相安倍晉三的「台灣有事、日本有事」到現任首相高市早苗的有話直說，導致中日緊張升高，恐被全面抵制的時刻，支持台日友好的台灣人能做三件事，包括「台日友好，開心旅遊」、「加強合作，多買日貨」以及「冷靜溫和，不要仇恨。」

黃暐瀚強調，只要台海沒有被入侵就不會影響區域穩定，也就不會發生「存立危機事態」，自然不需動用「集體自衛權」。目前美國駐日大使已經兩度公開力挺高市，賴清德總統也受訪呼籲對岸三思，黃暐瀚認為「政治的事，交給政治人物去煩惱，你我老百姓不用操這個心，就多買日貨，多去旅遊就對了。」至於在網上見到看法不同的留言，黃暐瀚也說完全不需要爭執，也不要惡言相向，務必理解別人有跟你看法不同的自由。「面對『異見』時，減少謾罵、降低仇恨，就是最好的方法。」

