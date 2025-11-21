高市早苗挺台惹惡中！原訂三方會談被迫取消 專家：風暴才剛開始

中日關係再度陷入緊張局勢，日本首相高市早苗的涉台言論持續引發爭議，不僅衝擊日本在中國大陸的商業活動，更導致原定下週一召開的中日韓三方會談被迫延期。中國大陸方面批評日本「步步越線」，破壞合作基礎，而美方則強調美日同盟關係穩固，並警告若不支持日本，將削弱區域盟友的信心。專家指出，中日外交裂痕可能才剛開始顯現，未來情勢恐更加惡化。

綜合外電報導，在上海的日本料理餐廳中，廚師們專注地切著生魚片，準備上桌，然而餐廳生意已開始受到影響。上海一家日料餐廳老闆伊藤隆史表示，過去每當日本首相參拜靖國神社，魚類運輸就會停止3天，每次發生類似重大事件都令人感到非常痛心，因為日中關係總是因此而起伏不定，這真的非常令人難過。中日關係一有風吹草動，第一線生意就會立即受到影響，如今因日本首相高市早苗的涉台言論持續發酵，餐廳的預訂量已出現下滑。

中國大陸商務部發言人何咏前強調，日方不能指望一邊傷害感情，一邊索取利益。大陸外交部發言人毛寧則指出，日本口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線。中日關係亮起紅燈，原定24日在澳門登場的中日韓三方文化部長會議已確定延期，大陸外交部直接指出，這全是因為高市早苗破壞了合作基礎。

專家分析認為，大陸正在國內強化日本欺凌的敘事框架。日本國際基督教大學教授納吉認為，中國對日本的施壓還沒有達到頂峰，實際上才剛剛開始。美國參院外委會主席里契則表示，如果放任中國對台灣公然挑釁，這將對美國在印太地區的盟友產生連鎖效應。

在中日紛爭持續延燒之際，美國國務院已表態強調美日同盟堅定不移。前白宮國安會中國副資深主任杜如松也表示，美國如果不力挺日本，就不會有其他國家願意和台灣站在一起。好不容易盼來的日本水產品解禁，結果不到半個月又再度卡關，日經225指數本周也創下自今年4月以來的最大跌幅。

