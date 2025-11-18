高市早苗挺台惹風波！日女星表態：支持一中

美依禮芽支持一個中國。(圖/微博@MARiA_GARNiDELiA)

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引起北京的不滿，將數部日本電影檔期延後，雙方關係降為冰點。對此，33歲日本女星美依禮芽，今（18日）發文表態「永遠支持一個中國」。

美依禮芽在微博公開表示：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍惜的家人--我永遠支持一個中國。」美依禮芽工作室也補充：「中國一直都是小美的第二故鄉，堅決反對任何分裂言論。」大批陸網友得知美依禮芽的立場，狂刷一排留言示好：「歡迎回家」、「小美你超勇，你永遠是我家半個中國人」、「我們也永遠支持你」。

廣告 廣告

美依禮芽支持一個中國。(圖/微博@MARiA_GARNiDELiA)

美依禮芽的本名水橋舞，出生於日本茨城縣土浦市，曾是團體GARNiDELiA的主唱，歌曲《極樂淨土》在大陸網路圈極受歡迎，眾多藝人均翻跳過舞蹈，因此美依禮芽的演藝觸角逐漸延伸到大陸，參與陸綜藝節目《乘風2023》，獲得很多在大陸表演的機會，本月22日還要開感謝演唱會「美·破曉之翼」，特別嘉賓邀請藝人汪東城、張金泰。

美依禮芽視大陸為第二家鄉。(圖/微博@MARiA_GARNiDELiA)

其實，高市早苗公開挺台之前，美依禮芽就曾公開表態「永遠愛我的第二故鄉，中國。感謝你們，一直都在。」也讚美過昆明是座十分美麗的城市。然而，高市早苗發表「台灣有事」後，陸外交部、文旅部等開始呼籲人民避免前往日本。

更多中時新聞網報導

等40年！湯姆克魯斯首獲奧斯卡獎

射箭》射箭亞錦賽 我暌違10年再摘金

聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴