高市早苗挺台抗中 日本七成民意力挺

日本首相高市早苗。(高市早苗X)

日本首相高市早苗近日因「台灣有事說」引發國際關注。她在國會明確表示，若台海爆發衝突，日本可能把此視為「存亡危機事態」，自衛隊可依此行使集體自衛權。此番發言立即引起中國強烈反彈，不僅外交系統提出嚴厲抗議，甚至發布旅遊與留學預警，呼籲中國公民近期避免赴日，並引發中國部分官員使用激烈言辭，讓中日關係更趨緊張。





然而最新多份日本民調顯示，高市早苗的強硬立場不僅未引發內部反彈，支持度反而創下新高。《朝日新聞》於15、16日進行電話調查，結果顯示高市內閣支持率達69%，比10月上任初期的第一次民調更高，打破一般新內閣「慶祝行情後下滑」的慣例。《共同社》的電話調查亦顯示，對高市「台灣有事說」，贊成與傾向贊成者達48.8%，反對者則為44.2%，顯示雖有分歧，但支持度略居上風。

高市早苗的言論也在台灣引發迴響。行政院長卓榮泰今(17)日也表示，高市民調不減反升「非常羨慕」，並稱日本與台灣在產業、文化與安全領域長期合作，更願意共同維護印太和平。他並提到，高市親自協助頒發日本授勳給前駐日代表謝長廷，象徵台日關係持續深化。





隨著中國對日本的施壓升高、高市民調持續飆高，台海安全議題已成為東亞政治焦點。日本社會對「台灣有事」的討論逐漸主流化，高市早苗更在短時間內塑造出明確的外交與安全輪廓，使其內閣支持度逆勢攀升。