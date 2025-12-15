高市早苗挺台挑釁中國？他揭日方「1共識」力挺！

政治中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗上台後強力挺台，發表「台灣有事，日本也不可能置身事外」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國官方為表達對日本說法的不滿，祭出多項制裁措施，以各方面進行施壓。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫就發文，表示「台灣有事」言論「非情緒化表態」，而是與多數專家的主流觀點相符，2023年日本軍事專家就曾示警「一旦台灣海峽爆發衝突，日本，特別是沖繩與尖閣諸島，幾乎不可能倖免」。





廣告 廣告

高市早苗「強硬挺台」挑釁中國？矢板明夫揭：台海衝突日本不可能倖免！

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，強力挺台引發熱議。（示意圖／翻攝自高市早苗X）

資深媒體人矢板明夫昨（14日）在臉書發文，指出「台灣有事」相關言論早在2023年，日本軍事專家就示警「一旦台灣海峽爆發衝突，日本，特別是沖繩與尖閣諸島，幾乎不可能倖免。」。其中，現任日本防衛研究所防衛政策研究室長的學者高橋杉雄，專精國際安全與軍事戰略、核嚇阻及日美關係，被視為日本防衛政策研究權威，並著有探討中日台安全關係的著作。

高市早苗「強硬挺台」挑釁中國？矢板明夫揭：台海衝突日本不可能倖免！

矢板明夫（右）認為，高市早苗（左）「台灣有事」論是與日本安全保障專家的主流觀點相符。（示意圖／翻攝自高市早苗Ｘ、矢板明夫臉書）

高橋杉雄曾指出，中國戰略目標是台灣，而東海、南海與尖閣都只是「對台戰略的周邊變數」。雖然中國不願為尖閣單獨消耗主力，但若是中國判斷「成本足夠低」，風險就會加劇。高橋分析，最危險情境不是中國為尖閣開戰，而是在「台灣有事」時，中方以灰色地帶行動測試日本底線（如：派出武裝漁民為前鋒），一旦日方遲疑，局勢恐迅速升溫。

矢板明夫進一步解釋，日本近年強化沖繩與東海的警戒、監視與快速反應，「並非挑釁，而是為避免誤判」。日本透過提高中國行動的軍事與政治成本，讓中方認知「不存在低成本選項」，才構成有效嚇阻。據高橋杉雄等專家的長期分析，矢板明夫認為，高市早苗「台灣有事」論並非情緒化表態，而是與日本安全保障專家的主流觀點相符。他強調「台灣的安全，早已與日本的安全緊密相連」，而日、台提高防範意識與能力是「維持台海與東亞和平的現實路徑」。





原文出處：高市早苗「強硬挺台」挑釁中國？矢板明夫揭：台海衝突日本不可能倖免！

更多民視新聞報導

日本年度漢字「熊」當選！他喊：除了熊害還有維尼熊

中國封殺赴日旅遊「害慘自己」！他揭實情：僅懲罰2類人

日青森7.5強震前兆？大量沙丁魚「集體擱淺」異象曝光！

