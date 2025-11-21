高市早苗挺台藍營「黨內不同調」！凌濤批：罵她是瘋了嗎？

政治中心／徐詩詠報導

日本首相高市早苗日前因提到「台灣有事，就是日本有事」言論，引發中共當局不滿並給予經濟制裁，更讓中日兩國關係陷入緊張。對此，國民黨不少人則公開批評高市早苗的躁進言行。不過，國民黨桃園市議員凌濤日前在節目中，對於黨內出現批判高市早苗者，感到不以為然，直言「是瘋了嗎」。





凌濤日前登上《POP大國民》廣播節目時，對於有國民黨人士批判高市早苗，他不諱言現在罵日本、罵高市早苗「是瘋了嗎？」他認為：「包括國民黨在內，我都覺得現在不能採取譴責的角度，也不是謾罵的角度，你應該要接球啊！應該告訴大家怎麼深化台日關係，而不是聚焦在雙方動盪會加劇。」

廣告 廣告

高市早苗挺台國民黨「黨內不同調」！凌濤曝1關鍵批：罵她是瘋了嗎？

高市早苗因提到「台灣有事，日本也有事」論述，引發中日兩方緊張。（圖／翻攝高市早苗ㄉㄧㄢ）





他認為，那種話留給對方說就好，這不是國民黨要講，也不是台灣要講的。凌濤更說自己是「友日派」，他點出：「安倍晉三（已故日本首相）不是現在才挺台灣，高市早苗也不是今天才挺台灣，她挺了一輩子。所以我看到有一些黨內的前輩抨擊高市早苗，我是非常不認同的。台日的友誼不能經營了這麼久，然後你們現在狂罵 1、2 週，那請問台日友誼要中斷嗎？這應該不是台灣民眾想看到的。」

高市早苗挺台國民黨「黨內不同調」！凌濤曝1關鍵批：罵她是瘋了嗎？

針對藍營人士瘋狂批評高市早苗，凌濤反問：「那台日友誼要中斷嗎？這應該不是台灣民眾想看到的。」（圖／翻攝高市早苗X）





原文出處：高市早苗挺台國民黨「黨內不同調」！凌濤曝1關鍵批：罵她是瘋了嗎？

更多民視新聞報導

館長稱高市早苗「會被中國滅了」！直播公開警告嗆「愚蠢」被網罵翻

中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻

李明璇公開喊「不投降非政府該做的」 林智群1句話KO對方

