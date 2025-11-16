高市早苗挺台言論延燒 日本首相官邸前近百人抗議：立刻下台

高市早苗挺台立場明顯，引發中國強烈不滿。圖為2025年11月1日，日本首相高市早苗在南韓APEC峰會後的記者會上發言。美聯社資料照



據中國媒體今天（11/16）報導，日本首相高市早苗近日發表挺台言論，引發正反論戰，昨天晚間將近1百名日本民眾，聚集首相官邸前，抗議高市的主張，並要求她立刻下台。

日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。這樣的立場受到中國政府強烈批評，在日本國內，有些人力挺高市，但也有一部份的人擔憂，該發言恐導致中日之間出現不必要的緊張。

據央視、鳳凰衛視等中國媒體報導，昨天晚間在日本首相官邸前方，近1百名日本民眾舉行示威抗議，批評高市對「台灣有事」的發言，不僅要求她將言論撤回，還強調日本不需要煽動戰爭的首相，高市應立刻下台。

一名日本女子受訪表示：「現在的情勢很不好，為了改善局勢，高市應該收回發言」、「我們希望跟中國當好鄰居，不希望外交關係緊張，期望兩國能和平相處。」

另一名日本男子則說道：「中國會生氣是理所當然的，高市應該撤回發言」、「她的言論會讓日本陷入困境，民眾也會感到苦惱」、「就算兩國的緊張關係只持續兩個月，日本也會遭遇很悲慘的結果」、「高市正在把日本塑造成一個『能夠打仗的國家』，無論如何都要阻止她這麼做。」

目前這起抗議事件多由中國媒體報導，多數日本媒體尚未報導。

在社群平台X上，有些日本網友對這起抗議表示不以為然：「與其抗議高市首相，不如對中國發起示威，抗議他們侵犯日本領空、領海的行為，以及中國對他國的傲慢態度」、「只有1百人抗議…日本人口有1億2千萬人喔」、「不到1百人，應該是共產黨的支持者吧。」

