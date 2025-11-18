高市早苗挺台風波延燒 中國加大施壓日本？宣布「連兩波黃海實彈射擊」

中日關係緊張，中國宣布自今起將在黃海南部，進行為期8天的軍事演練。（翻攝自微博@庚白星君 ）

日本首相高市早苗表明挺台立場，在國會針對「台灣有事」發言後，引發中國強烈反彈。中國不僅呼籲民眾避免赴日旅遊，也同步啟動軍事層級的反制措施。昨（17日）更再度宣布，自今日起至25日，將於黃海南部展開為期8天的實彈射擊。

中國海事局發出消息。（翻攝自微博）

根據《財聯社》報導，中國海事局網站發布公告指出，11月18日至25日，每日上午8時至下午6時，黃海南部部分海域將進行實彈射擊，期間禁止船舶進入。公告也公開射擊範圍座標，包括：34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34-48.53N 119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E。

中方軍演時機太「剛好」？

事實上，中國媒體在15日也曾報導，鹽城海事局自11月17日至19日於黃海中部進行實彈射擊，並發布航安警示，要求所有船舶避開相關海域。

兩波軍演是否意在日本？

《香港01》分析，這次演習區域緊貼中韓專屬經濟區（EEZ）重疊帶，具有高度戰略敏感性，可能對日本、南韓以及駐日、駐韓美軍形成潛在壓力。尤其在中日關係因高市談話升溫之際，中方密集展開實彈訓練，也引發不少中國網友猜測，此舉是否在「針對日本」。

