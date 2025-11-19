高市早苗挺台「中國怒斬日本旅遊」！教授揭6超慘下場…日網笑：謝謝

國際中心／綜合報導



日本首相高市早苗日前在國會提及，若台灣遭受侵略，日本自衛隊不排除行使「集體自衛權」可能，此言一出引發中國當局不滿，但高市早苗並沒有想要收回前言，隨後中國政府報復式喊出中國人民「暫勿赴日旅遊」，不少「小粉紅」怒退票、中國政府也宣布禁止進口日本水產品，沒想到此消息一出、日本社群意外出現截然不同反應，許多日網友直言「這下日本舒服了」，還有日籍教授喊出「謝謝中國！」，瞬間引爆超過千萬瀏覽人次，不少日本網友也點頭「我等很久了！」。

隨著中國旅遊限制持續發酵，日本社群上的討論熱度炸裂，其中日本教授提出「這想法」被網友讚爆。（示意圖／翻攝自Pexels）

中國外交部本月14日宣布「近期不建議赴日旅遊」，大量中國旅行團隨即取消，更有中國航空業者喊出「退票免錢」響應，沒想到日本社群平台卻出現不少支持聲浪，認為這將改善旅遊秩序，靜岡大學教授大野旭（楊海英）也在社群平台發表一篇反諷貼文，以「謝謝中國」為題形容日本多處公共空間終於恢復安靜與整潔，引發上千萬名網友到場討論，許多人更認同教授觀點。





大野旭教授喊出感謝「謝謝你們，中國，請不要再來了！」，並細數中國人抵制日本會出現的「超慘下場」。（圖／翻攝自X@@Hongnumongol99）





只見大野旭教授貼出笑臉，喊出「謝謝你們，中國，請不要再來了。沒有你們的新幹線安靜又優雅；沒有你們的京都恢復了雅致；沒有你們的銀座更適合穿和服；沒有你們的居酒屋變得更好吃；沒有你們的溫泉更加乾淨；沒有你們的世界，才是幸福的。」，貼文一出馬上吸引超過1742萬名網友到場討論，許多日本網友也點頭：「反正他們來也是搭中國黑車、吃中國帶的酒跟肉、香菸，中國人開的旅館，全部都用支付寶付錢……」、「我今天去京都也想說，安靜多了！」、「跟中國脫鉤才是實現和平與穩定的最大保障」、「真的希望我住飯店可以安靜一點」、「空氣都清新了」、「很開心能生活在這樣的日本」、「我等很久了，好開心！」。

面對中國以經濟工具施壓，日本政府後續是否提出對應策略，也成為外界關注焦點。（示意圖／翻攝自Pexels）

針對中國以旅遊作為政治回應，日本經濟安保大臣小野田紀美直言，中國不滿就立刻以經濟手段施壓，他國若過度依賴中國，勢必面臨巨大風險，「不僅供應鏈如此，現在連觀光都成了威脅工具。」，印太戰略智庫執行長矢板明夫18日深夜也在臉書發文指出，小野田紀美的說法已點出核心問題：當正常的貿易往來與觀光客流量都可能被中國政府操控，日本更需要重新檢視脆弱性與依賴程度。





