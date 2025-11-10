高市早苗挺台！中戰狼喊「骯髒頭顱、斬掉」日議員怒出手了

國際中心／曾郁雅報導



日本首相高市早苗以親民、熱心性格獲得國民愛戴，出席國際場合的互動身影更頗受各界好評，日前遭問過去安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」的定義、是否符合日本安全保障法制當中可以行使自衛權的危機事態標準，高市早苗表態認為假設中國行使武力、甚至封鎖島鏈，他認為這是有可能構成日本存亡的「危機事態」，沒想到此回應竟然讓中國駐大阪總領事薛劍於社群X發文撂狠話：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」隨即掀起討論，更引發日本媒體大量報導，印太戰略智庫執行長矢板明夫則揭開薛劍過往曾經惹怒日本眾議員怒主張：「薛劍應被視為不受歡迎人物，並驅逐出境」的黑歷史了。





高市早苗挺台…中戰狼外交官喊「骯髒頭顱、斬掉」！日議員怒出手：驅逐出境

高市早苗（右）針對「台灣有事」回應讓中國駐大阪總領事薛劍猛發文喊「骯髒頭盧」、「斬掉」。（圖／翻攝自蔡英文@臉書）日本首相高市早苗在國會答辯時被問到，過去日本離世首相安倍晉三「台灣有事、日本有事」的「有事」定義，高市早苗認為無論是真的動用武力、封鎖島鏈，甚至假新聞的資訊戰都是他認為「有事」，進一步問到中國對台出手是否符合日本安全保障法制行駛「自衛權」的標準，他則回應要看個別具體情況綜合判斷，但假使是出現「武力」、進一步出艦封鎖等情況，那麼被認為是「存亡危機事態」的可能性很高，此言一出就讓中國駐大阪總領事薛劍不滿了，根據日本《產經新聞》報導，薛劍使用個人經營X帳號，轉發《朝日新聞》報導高市早苗「台灣有事」回應新聞並撂狠話：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」，文章末端還加上怒臉貼圖。

高市早苗挺台…中戰狼外交官喊「骯髒頭顱、斬掉」！日議員怒出手：驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍對此在社群平台X發文嗆聲：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，引發爭議。（圖／翻攝自X@kohei_w1985）

報導提及薛劍後續就將貼文刪除，不過日本議員渡邊康平就在X貼出截圖畫面，並表示薛劍此言一出，就已經讓他認為薛劍該被列入外交宣告「不歡迎人物」並驅逐出境，此發言是完全不能接受的事情，印太戰略智庫執行長矢板明夫也在臉書翻出過去薛劍過去行徑，過去就曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨「令和新選組」，被批評為干涉日本內政；亦多次在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論，「還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等議員不得和台灣往來。」。

高市早苗挺台…中戰狼外交官喊「骯髒頭顱、斬掉」！日議員怒出手：驅逐出境

薛劍隨後刪文，但日本議員渡邊康平、松原仁痛批此言無法接受，主張應將他列為「不歡迎人物」並驅逐出境。（圖／翻攝自X@@matsubarajin731）

矢板明夫提及被薛劍警告過的眾議院議員松原仁，也在薛劍這次公開批評高市早苗「骯髒頭顱」、「應該毫不猶豫斬掉」等言論當下，轉發薛劍貼文，再度提到自己已經多次向日本國會提及應該把薛劍列入「不歡迎人物」，同時遵循《維也納公約》把薛劍驅逐出境，日本網友反應也十分激烈，認為薛劍身為大使揚言喊日本首相頭顱，已經是「宣戰等級」，」「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭。」等，希望中國發表正式道歉，同時也呼籲日本政府嚴肅看待。





