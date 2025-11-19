高市早苗挺台！國台辦氣喊：希望台灣人認清危險性

國際中心／黃依婷報導

朱鳳蓮喊話日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線。（圖／翻攝自國台辦微博）

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。今（19）日稍早中國國務院國台辦發言人朱鳳蓮也在記者會上強調「日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線」。

朱鳳蓮指出，歷史不會被遺忘，更不會被竄改日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。

朱鳳蓮認為，台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉。日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠，希望台灣人充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，一起堅決粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。

