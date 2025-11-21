高市早苗挺台！日男星夢多大讚：我們首相做得好

夢多稱讚高市早苗做得很好。（陳俊吉攝、達志影像）

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，挑起北京政府敏感的神經，中、日關係緊繃。對此，來台灣發展19年的日本男星夢多（大谷主水），公開在社群讚賞高市早苗「做得好、超棒」。

高市早苗日前在國會答詢時，表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，日本不排除行使「集體自衛權」。堅定的立場超越歷屆的政府，引起北京當局劇烈的反彈，祭出一連串的經濟施壓，像是呼籲人民盡量少去日本、暫停進口日本水產品等，大陸官媒央視也號召網友轉發「絕不允許日本軍國主義復活」。

此事件受到國際高度的關注，討論度居高不下。有別於演藝圈藝人普遍不談政治，男星夢多20日直接在Threads公開發文：「我們的首相做得好，超棒，對他（她）非常的期待。」並附上3個愛心貼圖。夢多直言：「希望台日關係越來越好，謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣。」

夢多公開表達立場的貼文，截稿前已高達16萬次瀏覽數，許多網友紛紛留言：「謝謝早高市苗，台日是永遠的好朋友」、「台日友好，謝謝夢多，謝謝日本」、「首相真的超帥的」。

高市早苗上任不久，因發表「台灣有事」，造成中、日兩國關係緊張，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃警告，高市早苗有關台灣的相關言論「極其危險」，提醒日本要深刻反省歷史，從二戰的教訓中汲取警示。據悉，高市早苗事後向親信坦承：「我講得太超過了」，官邸幕僚也自責未能預估反彈效應。

