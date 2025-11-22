高市早苗挺台「民進黨太高調」？媒體人6字示警：恐成麻煩製造者

日本首相高市早苗說如果「台灣有事」就構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」，遭到中國大陸強力抵制。對此，有媒體人在其粉專臉書發文直言，高市早苗的言論在日本國內算不算一頭腦熱，給日本民眾來判斷，但台灣人也「不要一頭腦熱」。

高市早苗的「台灣有事」論，引發中日關係緊張。（圖/美聯社）

粉專「文翔政論」今天（22日）在臉書發文表示，這種一頭腦熱有兩種，一種是反日反到痛批高市早苗的；說實在，日本自願把自己的命運跟台灣綁一起，還得感謝日本人；為何這幾年台灣人疑美？因為感受到的是美國只要台灣人花錢、搬空台積電，卻不賣台灣需要的武器裝備，或是允諾協防台灣，日本願意站出來把自己命運跟台灣綁一起，台灣的立場應該是謝謝人家才對。

賴清德分享吃日料照片，被外界認為是以行動挺日本水產。（圖取自賴清德臉書）

「文翔政論」進一步指出，但感謝有很多方法，也要小心一頭腦熱，有人要作秀吃水產，無傷大雅也就算了，但卻趁機把核食給全解禁了，這樣是不是瞎挺挺到自傷？外交部長林佳龍鼓勵去日本旅遊挺日，聽起來好像很友善，但國旅業者都哭了，台灣人去日本旅遊應該比國旅更多，將來會不會又有什麼挺日水產政策，台灣也是漁業大國，會不會又有腦殘官員傷到台灣本土漁業？且還要更擔心台灣出現一批一頭腦熱的人，不管是反日所以去嗆日挑釁日本的，甚至是挺日所以去攻擊大陸的，玩過頭都可能會造成反效果。

「文翔政論」直言，雖然台灣是這次中日緊張的「主題」，但主角還是中日兩國，是他們之間要解決的問題；日本國內也有反高市的聲音，也有日本人不想被拖進兩岸紛爭之中，台灣人如果太高調、太興奮過頭，說不定哪天日本人開始不僅反中還反台，適得其反，屆時日本民意逼下高市，換上一個想對中緩和的首相，就跟現在韓國總統李在明一樣，不想插手兩岸，台灣又回到孤立狀態。

在日本關係上，「文翔政論」認為，感謝日本願意與台灣站在一起，兩方可以持續深化合作與善意，但也仍要守住中華民國底線，包括釣魚台主權問題；中日之間的緊張，始於日本首相的政治決策，台灣不該自以為是去介入插手，或是以為可以藉機偷渡什麼，把局面複雜化，成麻煩製造者。兩岸一直被評為國際衝突未爆彈，台灣要守住現在和平生活越來越難，凡事千萬別一頭腦熱。

