高市早苗挺台「為何被中國強硬報復？」 韓媒：為習近平面子問題

國際中心／陳慈鈴報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論，持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態力挺台灣，遭中國駐大阪總領事薛劍嗆聲：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，中日外交關係受到嚴重影響。中國採取一連串報復措施，不僅發布旅遊警示，呼籲公民暫時勿前往日本，還於17日起連續3天在黃海中部實施實彈射擊，及18日至25日，一連8天在黃海南部部分海域進行實彈射擊等。對此，韓媒《朝鮮日報》點出背後原因，為了「習近平的面子問題」。

《朝鮮日報》指出，這起爭端讓中日建交53年以來的關係跌至谷底，並指出與薛劍衝動反應不同的是，中國外交部層級的強勢回應是在一週後才正式啟動，顯示此舉經過中共中央最高層的研判。北京認定，高市早苗的發言構成對「一個中國原則」的挑戰，是對中國內政的干預。

中國駐日大使吳江浩14日稱，高市發言「違背基本常識，跨越中國紅線，是武力威脅」。外交部副部長孫衛東更強調，「任何妄圖干涉中國統一大業者，中國必正面擊潰」，措辭前所未見。

《朝鮮日報》分析，另一原因則是「習近平的面子問題」。習近平10月底才與高市早苗會面，中國之後也宣布恢復日本水產品進口、延長日本人赴中短期免簽，被視為主動示好。如今高市早苗卻高調談及台灣問題，被看作是在「賞臉後反咬一口」，北京因此必須做出強硬回應。《讀賣新聞》指出，中國判斷高市「絕不可能收回言論」，因此趁機「一次性強力施壓」，阻止日方未來再觸碰台灣議題。

另外，中國官方正在大規模宣傳「抗日戰爭勝利80周年」，面對「戰敗國日本」的軍事性暗示，更不可能置之不理。《人民日報》評論稱，「這是戰後日本領導人首次以武力威脅中國」。

《朝鮮日報》還提到，儘管中國採取強硬手段，日本卻未見明顯動搖。首先，中國發出的旅遊警示未必能對日本造成直接衝擊。今年1至9月已有 748 萬中國旅客訪日，但日本目前正為「觀光過量（Overtourism）」所苦，因此不少人甚至認為中國觀光客減少「短期而言反而是好事」。再者，高市內閣支持度高達80%，社會反而有「向高市集結」的趨勢。《朝日新聞》指出，高市陣營認為若撤回發言，「將失去保守基本盤的信任」。

但身為少數政府的高市內閣，仍有人主張不宜與中國全面攤牌。日本正討論派遣國安局長市川惠一赴北京「滅火」，希望讓高市與中國總理李強能在22至23日南非的G20峰會期間舉行會談。《日本經濟新聞》分析，市川是高市的「外交與安全保障代理人」，北京對國安系統的重視程度遠高於外務省，因此這次危機可能成為市川展現能力的試金石。

