高市早苗挺台「遭中強硬報復」！韓媒：習近平面子問題

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起雙方關係緊張。對此，南韓《朝鮮日報》指出，中日關係正走向建交53年來的最糟境況，而「習近平的面子」也被視為中國強硬攻擊的原因之一。





日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）





根據《朝鮮日報》今日（18）報導，這起風波源自於高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」。此言論一出，立即刺激中共神經，中國駐日本大阪總領事薛劍更發表激烈言論稱：「擅自伸過來的骯髒腦袋，只能毫不猶豫地砍掉」，引發日本輿論要求驅逐該外交官。一週後（14日），中國外交部突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。16日更派遣4艘搭載火砲的海警船，進入釣魚台附近海域，無視日本海保廳巡視船的驅離命令，且事後宣稱「我們對釣魚島海域進行了巡邏，這是依法享有的合法權利」。而日媒《產經新聞》分析中國故意公開侵犯領域的用意則是為了「向國內證明中國正在對日本施壓」。

高市早苗上月31日，才在南韓慶州與習近平見面，當時雙方重申「戰略互惠關係」，如今習近平遭到背刺。（圖／翻攝畫面、Unsplash）





然而，與駐日中國總領事薛劍在高市早苗發言後立即發表激烈言論不同，中國外交部層面的官方強硬回應直到約一週後的13日才啟動，顯示此舉是經過中共最高領導層深思熟慮後的決定，報導稱當天召見日本大使亦是根據最高領導層的指示進行。至於「習近平的面子」問題也被視為中國強硬攻擊的原因之一，習近平上月31日，才在南韓慶州與高市早苗會面，當時雙方重申「戰略互惠關係」，中國也隨後重啟日本水產品進口並延長日本人短期赴中免簽待遇，展現主動示好。未料半月後，高市高調談及台灣問題，等於「賞臉後反咬一口」，令習近平顏面受損。對此，《讀賣新聞》分析，「中國認為高市不可能撤回發言，因此決定趁此機會採取強硬措施，讓日本不再介入台灣問題」。更有觀點認為，中國一直大力宣傳「抗日戰爭勝利80周年」，因此不可能對日本暗示進行武力幹涉的言論視而不見。而《人民日報》則評論稱，這是日方戰敗後領導人首次對中國發出武力威脅。





另外，《朝鮮日報》指出儘管中國施壓，日本似乎未受明顯影響。首先，中國發布的「避免訪日令」對日本造成的影響尚不明。今年1至9月，訪日中國遊客達748萬7,200人次，但日本正面臨遊客過多的「過度旅遊」困擾，甚至有人認為「中國遊客減少，短期內反而有助於緩解過度旅遊問題」。此外，輿論傾向團結支持率高達80%的高市早苗，《朝日新聞》指出，高市內閣認為若撤回發言，將失去保守選民的信任。不過，由於高市內閣是少數政黨執政，政治基礎相對薄弱，部分人士主張避免與中國過度對立。日本也在討論派遣國家安全保障局局長市川惠一前往中國處理事態，以促成高市早苗與中國總理李強在22日至23日於南非舉行的G20峰會期間會晤。《日本經濟新聞》指出，市川作為高市外交與安全保障的代理人，由於中國更重視安保局長而非外務大臣，此次危機也成為展示市川能力的試金石。

