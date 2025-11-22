高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖然很多中國人喊著要高市下台或道歉，彷彿只要她低頭就能解決問題，但在這次事件中，有幾個扎心的事實，是中國民眾必須認清的，包含高市早苗具有主流民意基礎、日本不像中國那樣走「全國一盤棋」而缺乏政治多樣性，所以並不適合將中國封閉的政治路線及思維，照搬來解釋此次的風波。
李汀21日晚間在YT官方頻道《汀見》（原名「大臉撐在小胸上」）上發布影片，開頭先仔細梳理這次事件的來龍去脈，包含高市早苗是在什麼情境下說出相關言論、她具體說了什麼、中國官方的反應、「戰狼」外交官薛劍的過往爭議等等。接著，就將話題轉入事實釐清，包含高市早苗的涉台主張，並非就任首相後才開始，而是在日本社會具有確定的民意基礎，所以也不會因此就撤回言論或下台。
李汀指出，高市早苗作為日本保守派代表人物，政治主張一貫如此，公開且透明，她本人也從不掩飾，所以日本民眾對她的價值觀是非常清楚的，壓根就不存在「上台後就原形畢露」的說法，所以日本對台灣的態度，也不會因為高市下台與否而有改變。雖然，日本首相並不是由選民直接一票票選出，而是由通過執政黨總裁選舉產生，但這也需要獲得黨內議員、成員的廣泛支持，有一整套制度設計保障能間接代表選民意向，高市既然能成功當選，說明黨內和大部分民眾，對她的保守強硬路線是認可的，是有深厚民意基礎的。
李汀表示，中國民眾並沒有實際意義上的選舉權，權力高度集中，路線方針全由領導人說了算，就算有政治博弈，也只是少數人的祕密博弈，而不是選舉層面的博弈，長期在這種政治思維下，中國民眾很容易以為，日本人就是跟著高市早苗走，而忽略日本的政治路線，是由社會結構和選民偏好構成的，不會因為某人上台或下台就全盤改變。
李汀還提到，過去10、20年，日本社會的整體心態發生很大轉變，對台海風險的關注、對中國的戰略焦慮、對美日安保同盟的依賴、對加強軍力的支持度上升等等，即使對於日常不關心政治的日本人來說，他也知道有日本小孩在中國遇襲、中國網紅跑到靖國神社撒尿，日本但凡發生什麼天災人禍，中國網路幸災樂禍的態度，又或是有中國小孩看完《南京照相館》之類的影片、哭喊要殺光小日本，這些日本媒體也會報導，多年下來，導致日本民間積累出不安全感，以及被冒犯的普遍情緒。
當然，這次事件，日本內部也存在反對高市的聲音，從政界、媒體到民間都有，但仔細觀察就會發現，批評聲音主要都停留在策略層面，比如認為高市發言應更謹慎、不該魯莽，或是著重在法理上的技術討論，而不是批評她的總體政策或價值觀。換句話說，存在部分支持、部分反對的狀況，但整體而言是同意高市觀點的。
李汀強調，對於一些中國民眾而言，上述概念並不好理解，因為在中國，官方立場就等於全民立場，公開反對的異議人士是要付出代價的，忠誠度變成政治評價的最重要標準，忠誠不絕對就等於絕對不忠誠，全國一盤棋、路線必須一致，直白的講，中國在政治主張上，就沒有「多樣性」這一說，多樣性反而被視為分裂和風險，必須被消除。
最後，李汀說道，這樣的政治生態在潛移默化中，或多或少規訓了中國人民的思維，但這畢竟只是中國特色，不是地球真理，在日本等民主國家，反對者是不需要閉嘴的，支持者也可以只是部分支持，在一個多元民主的社會裡，有限度或有條件的支持，本就該是多數人，絕對忠誠或絕對反對的人才應該是少數，正是因為存在不同聲音的政治博弈，健康的政治生態才得以構成。中國作為日本最大也最重要的鄰國，與其寄望於某個官員道歉或下台，不如正視兩國從官方到民間，那條越拉越大的鴻溝，不要讓鴻溝最終變成深淵。
李汀是誰？
李汀是已移居日本的中國媒體人王志安的前妻，現在也住日本。先前任職於中國科學院大氣物理研究所，是中國科普作家協會會員、中國氣象科普委員會委員，還曾是新浪微博簽約的自媒體，筆名「大臉撐在小胸上」，發表過近百餘篇大氣科學與氣象類科普文章，涵蓋霧霾、全球暖化、聖嬰現象、24節氣、龍捲風、雲的分類、天氣預報等熱點氣象問題。
李汀曾在微博擁有超過800萬粉絲，除了科普文章，理工背景出身的李汀，近來也經常會從邏輯分析的角度，發表對中國時事事件的看法。
