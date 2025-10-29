高市早苗掀「Sana現象」！年輕人瘋搶同款筆

▲在日本國內，女首相高市早苗掀起年輕世代的「追星熱潮」，日本網友暱稱高市早苗為「Sana」，高市早苗平常使用的原子筆和手提包都成為熱門商品。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本新任首相高市早苗日前與美國總統會面，獲得川普盛讚是「真正的贏家」和「親密的朋友」，高市早苗外交魅力攻勢征服川普，而在日本國內，高市早苗也掀起年輕世代的「追星熱潮」，日本網友暱稱高市早苗為「Sana」，高市早苗平常使用的原子筆和手提包都成為熱門商品，社群網路呈現出和日本傳統政治截然不同的氣氛，獲得日本媒體關注。

日本媒體報導指出，自高市早苗正式接任首相組閣以來，年輕世代對其的關注度迅速升高。在社群網路上，許多年輕人紛紛暱稱高市早苗為「Sana」，因為Sana的發音與早苗類似，而高市早苗在受訪時提到自己「喜歡韓國海苔，也有在使用韓國化妝品，也會看韓劇」時，更是讓年網友無比激動，許多人好奇高市早苗用了什麼化妝品，「Sana快在YouTube教化妝」，讓社群網路引爆「高市Sana」熱潮。

高市早苗的隨身小物受追捧

之後，高市早苗在記者會上所使用粉色多色原子筆也被網友起底是三菱鉛筆的「Jetstream」系列，許多網友熱情表示，「不小心買了Sana首相的原子筆（笑」、「馬上下單購買Sana首相同款筆」，讓該款原子筆銷售暴增。

高市早苗平常攜帶的黑色手提包也成為話題，被網友找出是濱野皮革工藝旗下產品，吸引大批網友搶購，讓濱野皮革工藝日前不得不在官網發出道歉聲明表示，「過去兩天內，已接到相當於一個月產量的訂單，目前出貨預定延至明年1月底」。

▲高市早苗平常使用的原子筆和手提包都成為熱門商品。（圖／翻攝自RKB放送）

除了高市早苗之外，高市內閣中的兩位女性成員經濟安全保障擔當大臣小野田紀美和財務大臣片山皋月，也分別被暱稱為「Kimi」和「Tsuki」，形成一股針對女性閣員的

「推し活（追星）」的熱潮。

「高市Sana」能帶起日本新政治嗎？

對於社群網路引爆的「高市Sana」熱潮，日本媒體《LASISA編集部》報導指出，最早在今年10月5日就能搜尋到有網友稱呼高市早苗為Sana，隨後這個暱稱逐漸擴散開來，而高市早苗在10月21日的記者會上，分享自己與韓國的聯繫，提到韓國化妝品與韓劇等等，更讓「高市Sana」的熱度達到新高，這可能是因為高市早苗成功拉近自己與深受女性喜愛的韓國文化的距離，也可能因為「Sana」讓人聯想到知名韓國女團Twice中的日本成員Sana。

報導指出，「高市Sana」熱潮能在多大程度上激起年輕人對政治的興趣值得關注，隨著對高市早苗的了解越深，作為日本首位女首相，她很容易就能激起年輕女性民眾的某種共鳴，這股熱情或許最終能從關注身邊流行小物的追星，轉變為對於參與政治和克服女性職場挑戰的探索，讓人們在想像日本的未來時提供了新的契機。

