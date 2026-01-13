高市早苗提前大選傳聞激勵 日股連假後開盤大漲創新高

東京股市今天(13日)開盤上漲超過3%，因為市場猜測首相高市早苗(Sanae Takaichi)將提前舉行大選，以利用其強勁的民調支持率。路透社報導，日經指數開盤寫下了歷史新高。

日經平均指數(Nikkei average，即日經225指數)早盤上漲了1,751.20點，上漲幅度3.37%，來到53.691.09點，這也包括日本先前國定假日休市，加上隔夜美股上漲而造成的補漲效應。

高市早苗去年10月被任命為日本第一位女性總理，其內閣支持率約70%。

不過她的執政聯盟在權力強大的國會眾議院僅佔微弱多數，這阻礙了其推動雄心勃勃的政策議程的能力。

根據證券經紀商Monex分析：「如果證實眾議院將舉行選舉，我們可以預期會出現新一輪的買盤。」

該經紀商分析表示：「這是因為鞏固高市政府的基礎意義重大。」

日本報紙「讀賣新聞」(Yomiuri)和「每日新聞」(Mainichi)上週援引未具名政府消息人士報導，高市早苗正考慮在1月23日國會展開新會期時解散眾議院。

讀賣新聞報導，這將意味著一場選舉「極有可能在2月初至2月中旬期間舉行。」(編輯：鍾錦隆)