高市早苗提前大選勝算高 矢板明夫：台日關係有望再深化

日本首相高市早苗提前解散眾議院，並舉行大選。(AP)

日本首相高市早苗宣布將於23日解散眾議院，並於2月8日提前舉行大選。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，高市早苗所屬的自民黨勝算偏高，但也是一場把政治生命押上去的豪賭，台日關係有機會在這樣的政治基礎上持續深化。

面對日益嚴峻的國際局勢，日本首相高市早苗昨（19日）召開記者會，正式宣布將於23日解散眾議院，並於2月8日進行投開票，尋求最新民意授權。她也重申，將深化日美同盟，與南韓、菲律賓、澳洲、義大利、英國及南方國家共同合作，以應對「台灣有事」。

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，對僅僅就任首相3個月的高市早苗而言，提前解散眾議院，並舉行大選，是一場把政治生命押上去、不能失敗的豪賭，而為了迎接這場選舉，立憲民主黨與公明黨也突然宣布合併，成立新政黨「中道改革連合」，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市早苗率領的自民黨。

矢板明夫並不看好「中道改革連合」的選情，他直言，政黨結合最重要的是理念一致，但立憲民主黨與公明黨直到18日為止，仍在多個議題上彼此對立，如今突然整合，安全保障、環境政策、財政方針與外交路線上皆未形成共識，這種結合恐怕經不起考驗，遇事意見不容易整合，向心力低。

矢板明夫指出，公明黨與自民黨維持了26年的聯合執政，3個月前才分道揚鑣，如今卻與長期對立的立憲民主黨合併，這種操作難免留下「為了選舉不擇手段」的印象，對雙方支持者來說是很大的挑戰。另外，新政黨強調「中道」，不論是積極或保守財政、偏左或偏右路線、親美或親中立場，都刻意「不選邊站」，讓選民摸不著頭緒，「一個說不清楚自己要做什麼的政黨，很難激發真正有熱情的支持者」。

矢板明夫表示，高市早苗選擇正面對決，企圖透過此次選舉，鞏固自己在黨內外的地位，而倉促拼湊成軍的「中道改革連合」，恐怕難以承受選民檢驗。矢板明夫判斷，高市早苗領導的自民黨勝算較大，台日關係也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。





