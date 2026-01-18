高市早苗提前大選預計將帶動股價上漲 但「這個」將是市場隱憂

2026年1月2日，日本首相高市早苗與美國總統川普通話後，在首相官邸向媒體發表談話。路透社



彭博新聞報導，日本首相高市早苗趁擁有超高支持度的狀況下準備提前解散國會改選，有可能鞏固她刺激日本經濟的政策強度，讓日股有進一步上漲的波段。但是，日圓匯價以及相關的通膨、日本債務問題，將是日本金融市場能否持續從「高市交易」獲利的隱憂。

主要的憂慮是，新的高市政府若過度支出，將推高通貨膨脹與政府的借貸成本，這可能讓日股漲勢隨之熄火。

日股可能再漲5%

報導指出，日本東證指數（Topix）上週大漲逾4%，創去年7月以來最強勁的漲幅，重新點燃了「高市交易」（Takaichi trade），即投資者預期政府將擴大支出而買入股票。另一經常被引用、不過對日本股市涵蓋性低於Topix的日經平均指數，上週也大漲5%。

投資人認為，高市可能會仿效她的導師安倍晉三，在2012年至2020年領導日本的安倍晉三，以刺激政策為核心的「安倍經濟學」推高了資產價格。高市現也已將人工智慧（AI）、半導體、國防、太空及內容產業列為優先投資領域。

Astris Advisory Japan策略主管紐曼認為，若高市勝選，日經平均指數可能會再上漲5%。他表示：「隨著政府計畫對關鍵產業進行戰略性投資，我們很可能會看到資本支出的熱潮。」

日股後續漲勢可能取決於高市支出計畫的具體細節。而在債市，即便全球債券殖利率普遍下降（債券上漲），債券投資人仍要求更高的溢價才願意持有日本政府國債。這使得日本財政的國債利息支出增加，也對日債施加下跌壓力。

適度刺激政策也許能造成多贏

紐約梅隆投資管理（BNY Investments）亞洲宏觀與投資策略主管米特拉（Aninda Mitra）表示：「市場預期選舉後會出現稍微寬鬆、更具通膨性的政策，以及長期高於日本央行目標的通膨水準。」

如果控制得當，高市政府也許有望把日本民眾最痛苦的物價上漲問題加以大幅緩和。經濟學家預計，由於汽油稅減免及其他管制價格的下調，日本今年的消費者物價指數（CPI）通膨率可能將在五年來首次降到2.0%以下，低於日本銀行(央行）目標。

日圓極度弱勢的憂慮

但就長期而言，日圓匯價成為最大隱憂。日圓兌美元匯率上週三跌至159.45 的一年多新低，若以貿易加權計算，更已跌至1992年以來的最低水準，這加劇了對通膨的擔憂。由於高市偏好鴿派貨幣立場，被視為限制了日銀快速升息的空間，使日圓持續承壓。

瑞士銀行蘇美信託財富管理公司（UBS SuMi TRUST Wealth Management）日本股票策略師小林千紗（音譯）就警示說：「我認為高市最大的風險在於日圓。如果日圓進一步走弱，可能會推高通膨、侵蝕消費支出，並最終損害選民的支持率。」

在野黨結盟投下不確定性，但日本政府擴大支出幾乎是必然結果

儘管高市的高支持率讓許多投資人已經假設她能輕易獲得大勝，但部分分析師已開始感到不確定，因為過去與自民黨長期聯合執政的公明黨，已轉向與主要反對黨結盟。

Pictet資產管理公司高級研究員市川真一（音譯）表示，這使得選舉結果難以預料，而擴大政府支出將是執政黨與在野黨的共同語言。他說：「唯一確定的是，雙方為了贏得選民，除了以激進的支出計畫作為競選籌碼外，別無選擇。」

如此一來，無論選舉結果如何，日本政府很可能會大幅擴張財政開支，這對前述的日圓匯價以及日本債券都將持續構成壓力。

