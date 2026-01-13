高市早苗提前「解散國會」...矢板明夫分析「有3大理由」：整合黨內反對勢力＋「對中政策」交給國民表決

據日媒報導，日本首相、自民黨總裁高市早苗已經確定意向，將在23日召集的通常國會開議之初解散眾議院，並已將此想法轉達給自民黨幹部。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（12日）分析，高市政府選擇此時這麼做的3大理由，其一就是有關未來國會將維持挺台強硬路線，還是回到以前對中國妥協的方向之爭。

矢板明夫指出，高市早苗已正式決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉，「這一決定震動了日本政壇，也將對今後日本的政治走向產生深遠的影響」。他表示，從表面上看，日本正處於「多事之秋」，無論是物價、經濟、外交，還是對中國與安全政策，都有大量棘手課題等待處理。

矢板明夫點出，在野黨批評高市此時解散國會，等於製造政治空白，「但事實上，高市的判斷恰恰相反，她正是為了消除政治空白，才選擇現在出手」。他分析3個糟是早苗在此時解散國會的原因：

一、「政權基盤脆弱不利於施政」，矢板明夫說明，目前執政的自民黨和日本維新會加起來，才剛好只有233席過半，這樣的「邊緣多數」讓政權極不穩定。他表示，只要有一名議員缺席或倒戈，那麼預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險。

矢板明夫說道，在各委員會中，執政陣營也常常無法掌握主導權，導致法案卡關，「對一位希望推動大刀闊斧改革的首相來說，這樣的局面意味著隨時可能被個別議員要脅」。因此，矢板明夫直言，趁內閣支持率仍居高時重新洗牌，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

二、「為了整合自民黨內部的反對勢力」，矢板明夫提及，高市在去年（2025）10月的自民黨總裁選舉中，只是險勝，「黨內的權力基礎並不牢固」。他點出，菅義偉、岸田文雄與石破茂三位前首相系統的國會議員，至今仍與高市早苗貌合神離，許多重要政策在黨內遭暗中牽制。

矢板明夫說明，如果此時解散國會重新選舉，這些議員在選戰中就必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難以再在黨內公開對抗首相的路線，「這將大幅提升高市的實際領導力」。

三、「與中國密切相關」，矢板明夫指出，高市早苗去年11月7日在國會發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力。他表示，部分媒體與在野黨不斷要求高市收回發言，「此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決」。

矢板明夫提問，「究竟日本要支持挺台、強硬的路線，還是要回到對中妥協？」他表示，如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。

最後，矢板明夫指出，這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭，「希望親台、重視民主價值的高市早苗首相，能夠在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來」。

（圖片來源：矢板明夫臉書、三立新聞）

