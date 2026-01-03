高市早苗提台灣有事論掀議！日網自製「3字歌」感動台人

國際中心／徐詩詠報導



日本首相高市早苗先前在公開談話中，提到「台灣有事代表日本有事」，相關言論曝光後引起大量關注，也讓中國表達強烈不滿，並祭出不少經濟制裁「反日」措施。不過，日本民眾對於高市早苗的發言，多半認為沒有問題，甚至讓她的民調反而提升。對此，有日本網友在 YouTube 上傳自製歌曲，替台灣加油打氣。

回顧當時，高市早苗在國會備詢時提到：「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態。」此舉被外界視為，若台海區域發生衝突，日本將依法行使自衛權，讓北京當局大為不滿，並對日本採取大動作的經濟制裁。根據《每日新聞》報導，日本當地民眾則認為高市早苗的言論並無不妥。該媒體於12月20、21日進行民調，結果顯示，67%的日本民眾認為高市早苗「沒必要撤回發言」、11%認為「應該撤回」、21%則回應「不清楚」。

高市早苗提「台灣有事論」後掀議！日網友自製「3字歌曲」惹哭台人

高市早苗言論曝光後，有日本網友自製歌曲替台灣打氣。（圖／翻攝あなたが一番チャンネルYT）





此外，YouTube 上也出現日本網友自製的《Stand with Taiwan》歌曲，並寫下：「我想為此刻感到不安的台灣朋友們盡一點力，因此創作了這個作品。我希望這則訊息能傳達給盡可能多的台灣人。台灣加油！」不少台灣網友感動發聲，表示「台灣民眾感謝高市早苗」、「聽完之後我熱淚盈眶」、「日本是台灣珍貴的朋友、珍貴的兄弟、珍貴的家人」、「好感人，謝謝你們！我很感動，謝謝大家」。









