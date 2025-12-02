高市早苗提舊金山和約惹中共更氣？林佳龍曝原因 外交部：中國無法代表台灣

中日關係緊張情勢延燒，中國大動作反制日本首相高市早苗對「台灣有事」假設性情境答詢後，高市早苗日前提出日本已在《舊金山合約》中放棄相關權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位，引發北京再度跳腳，指稱中方從未承認《舊金山合約》中，有關台灣主權歸屬等處置。對此，我國外交部條約法律司長李憲章今（2）日強調，台海兩岸互不隸屬是政治現狀，也是客觀事實。

高市早苗11月7日就「台灣有事」假設性情境答詢後，引發中國強烈不滿；高市早苗11月26日與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時說道，日本對台灣的態度不變，與台灣維持非政府間的實務關係，日本已在《舊金山和約》放棄相關權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位。

為此，中國外交部發言人郭嘉坤11月27日重批「不思悔改」；中國外交部毛寧發言人隔日再說道，《舊金山和約》違反《聯合國憲章》及國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國的領土和主權權利處置都非法無效，中方從來沒有承認、接受過《舊金山和約》。

外交部長林佳龍近日接受外媒《彭博社》專訪時評估，中日關係緊張恐延續一年；而高市早苗提及《舊金山和約》引發北京跳腳，林佳龍在節目《筱君台灣PLUS》中分析，中共之所以更生氣，是因高市早苗的說法代表日本在1951年前，因條約未簽訂，依國際法仍擁有台灣主權，導致中共的「3個80年」歷史敘事被打破，中華人民共和國未從1945年就接收台灣，「因為那時候它還沒有成立。」

李憲章：中華人民共和國從沒管理或統治過台灣一天是歷史事實

對此，李憲章今日出席外交部例行記者會時表示，中華民國台灣政府在此議題上的立場是持續且一致，也就是中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀，也是客觀事實，且中華人民共和國在國際社會上並無法代表台灣。《舊金山合約》在二戰後已取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，「中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是歷史事實。」

李憲章強調，台灣從1980年代起，歷經民主化及自由化，不僅非常成功地推行本土化，也得到國際社會肯定，而1996年總統直選迄今已有3次政黨輪替，不僅鞏固我國民主體制，也成為有效統治，且唯一能夠代表台灣2300萬人民的合法政府，確立中華民國與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，「只有2300萬人民選出來民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。」

