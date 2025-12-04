高市早苗提「中日聯合聲明」立場未變 陸外交部轟：敷衍搪塞

日本首相高市早苗昨在參議院回應台灣問題，提及1972年《中日聯合聲明》，引發關注，大陸外交部今表示，高市的立場沒有變化，並抨擊她「敷衍搪塞」，中方對此「絕不接受」。

大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部官網）

《北京青年報》報導，大陸外交部發言人林劍今主持例行記者會，有記者問及，有媒體報導稱，高市早苗3日在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場，中方有何評論。

林劍指出，「據核實，有關報導不準確。」他指出，高市本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，「這一立場沒有變化，僅此而已。」

林劍說，中方敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論，他指出，「面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。」

林劍抨擊，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麽她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麽日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麽邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。」

