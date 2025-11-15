高市早苗提「台灣有事論」引熱議 洪秀柱：日本沒資格指手畫腳

前國民黨主席洪秀柱表示，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，日本無權干涉。（圖／黃威彬攝）

日本首相高市早苗日前公開表示，若「台灣有事」且涉及武力入侵，日本可能判定屬「存立危機事態」，自衛隊可依集體自衛權介入，引發國際社會關注。對此，前國民黨主席洪秀柱今（15）日指出，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，日本無權指手畫腳。

洪秀柱表示，日本政壇近期再度有人炒作「台灣有事，就是日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上將台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，刻意模糊兩岸關係性質，虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。

她說，這種言論挑釁又危險，根本是日本軍國主義餘毒未除，如同排放核污水一般的心態，把台灣置於險境、完全是以鄰為壑。洪秀柱說，日本曾殖民台灣五十年，壓迫與屠戮的歷史、台籍慰安婦的傷痛至今未獲真正道歉與賠償，如今卻還敢以「關心」之名涉入台海議題，直言「這不是善意，而是赤裸裸的歷史傲慢與政治干預。」

她批評，高市早苗逢美必迎，把台海渲染得彷彿日本隨時準備動武介入，其背後完全是政治算計，把台灣當籌碼，討好美國、擴張日本軍事角色。洪秀柱強調，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，外國政客無權干涉。任何外部勢力若妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只會必然失敗。在歷史錯誤尚未交代的情況下，日本更沒有資格在台海問題上扮演裁判。

