高市早苗提「舊金山和約」再戳北京痛處 台網嗨：一覺醒來變日本人
政治中心／程正邦報導
高市早苗一句話定錨台日關係：日本已放棄權利，無權置喙台灣地位
日本首相高市早苗上月在國會提及「台灣有事」議題後，引發中日關係高度緊張。日前她與在野黨黨魁的辯論中，進一步就台灣的法律地位問題做出闡述：根據 1951 年的《舊金山和平條約》，日本已經放棄了台灣的一切權利與許可權，因此「日本沒有立場做出認定」。高市的發言，無疑觸動了北京當局敏感的神經。中國外交部近日接連發出聲明指控，所謂《舊金山和約》對中國而言「非法無效」，並表示中國不承認有此和約。
資深媒體人黃創夏在三立政論節目《新台派上線》中指出，這句話的核心在於日本表明「我們是放棄了（台灣的主權）」。主持人李正皓對此解讀，高市早苗此舉是刻意點出《舊金山和約》背後隱含的「台灣主權未定論」，即日本放棄主權，但條約中並未明確註明交給中華民國或中華人民共和國。
中國外交部氣炸遭輿論反諷：不認《舊金山和約》認《馬關條約》？
黃創下分析，中國外交部此舉恰好「上鉤了」，若不承認《舊金山和約》，邏輯上就必須回溯到更早的條約，那便是將台灣割讓給日本的 1895 年《馬關條約》，「如果你中國不承認日本在舊金山和約中放棄台灣，那中國就要承認馬關條約有效，台灣主權就要變回日本的了。」
李正皓指出，高市早苗的發言讓北京塑造的「台灣自古屬於中國」的偽歷史敘事在國際法層面瞬間破功：「難怪今天大家都說我要變成日本人了」，「嘉義東石高中要喊 KANO 我們來了」。
舊金山和約與聯大2758號決議文：台灣主權未定論
桃園市議員于北辰在節目中強調，高市早苗此番話直接「痛死你（中國）」，點破了中國長期以來「不敢提又常常拿出來嘴」的歷史和約。他指出，許多人誤以為戰勝國代為受降就代表獲得領土，但事實並非如此。
于北辰舉出多個二戰後受降的案例佐證：日本本土與沖繩由麥克阿瑟受降，但沖繩並未變成美國領土。北朝鮮與庫頁島由蘇聯受降，但北朝鮮並非蘇聯領土。香港由英國遠東軍受降，但最終仍還給了中國。
于北辰透過歷史論述指出：「受降不代表給你。」《舊金山和約》的精神是讓台灣的住民自決，由台灣人自己決定未來，這也是 1971 年聯合國第 2758 號決議文只處理「中華民國」席次問題，但未承認中華人民共和國併吞中華民國的國際法觀點一脈相承。高市早苗的發言，讓台灣問題的國際法地位再次被聚焦，也證明了台灣問題絕非中國的「內政問題」。
鮮明個性贏得年輕人瘋狂支持 高市早苗成現象級政治人物
值得注意的是，中國媒體對高市早苗的攻擊與批評，非但沒有將她打垮，反而意外助長了她在日本國內的人氣。
黃創夏指出，高市早苗的內閣支持度目前已高達 75%，其中 30 到 40 歲以上的支持度甚至達 92%。她已經成為「第一個有粉絲，且受年輕人支持的日本政治人物」。李正皓分析，在「棒打出頭鳥」、要求「融入社會」的日本文化中，高市早苗鮮明的個性反而獲得了年輕人的瘋狂喜愛。
李正皓分享了一個有趣新聞，高市早苗出席在日本舉辦的阿拉伯投資會議時，竟對著台下的阿拉伯富豪說：「我是進擊的巨人，都給我閉嘴，全部投資在我身上就對了！」黃創夏表示，一個身居高位的日本政治人物竟然觀看並引用動漫《進擊的巨人》梗，極大拉近了與年輕世代的距離。
此外，高市早苗的個人風格也成為日本社會的現象級話題。她的髮型、服裝甚至手提袋都成為民眾討論與模仿的焦點。她出席正式場合時，手提 1880 年創立的日本百年品牌「濱野皮革工藝」包包，價格僅 13.6 萬日幣（約台幣 2.8 萬元）。李正皓感嘆，身為首相，她卻背著連一般日本上班族都負擔得起的親民品牌，凸顯了她對「日本職人精神」的支持，也為她樹立了獨特的公眾形象。
