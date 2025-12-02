高市早苗提《舊金山和約》 她揭陸反彈原因

▲日本首相高市早苗上月26日在國會與在野黨黨魁辯論時又強調根據《舊金山和約》，日本已放棄有關台灣的一切權利與許可權，所以無立場對台灣法律地位來認定，相關說法引發中國大動作抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月26日在國會與在野黨黨魁辯論時又強調根據《舊金山和約》，日本已放棄有關台灣的一切權利與許可權，所以無立場對台灣法律地位來認定，相關說法引發中國大動作抗議。中國外交部近日接連指控，所謂《舊金山和約》對中國是「非法無效」的，就連官媒也大動作發文重申「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。對此，反紫光奇遊團成員許美華在臉書上解釋，為何中國對《舊金山和約》這麼感冒，並稱「台灣靠著自己的努力，成為全球不可缺少的半導體供應鏈，也終於等到了國際盟友的聲援。」

許美華在臉書上發文，先是激動直呼「中國最近跟日本真的卯上了！衝突點都是因為台灣！」，並提到高市早苗在與在野黨黨魁辯論時，引用了《舊金山和約》，表示日本沒有立場去認定台灣的法律定位。

許美華表示，有趣的是，高市早苗講這幾句話的時間點，是在「台灣有事」相關發言引發中國強烈不滿，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，川普接著又打給高市早苗之後。

而川普打給高市早苗的電話，又引發「有無要高市早苗克制不要惹習近平生氣」的後續風波，《華爾街日報》報導稱有，但日本政府後續否認，並向《華爾街日報》提出抗議。再過兩天，高市早苗就提到了《舊金山和約》。

許美華表示，「第一時間還很多小粉紅跟台灣藍白粉搞不清楚狀況，還很高興的說，高市早苗在中國壓力下態度縮了，不承認台灣是個國家。」她進一步強調，「高市早苗說《舊金山和約》，是比『台灣有事』還更嚴重的事」，「果然中國外交部馬上跳起來公開反駁高市早苗的談話。」

許美華解釋，「為什麼中國對《舊金山和約》這麼感冒？」她指出，《舊金山和約》的最大重點，就是日本放棄對台灣、澎湖的主權，但台灣的主權和地位歸屬，並未同時做出界定，這也是許多獨派大老過去幾十年來一直大聲疾呼的「台灣地位未定論」，因此中國當然一直拒絕承認《舊金山和約》，並稱該合約對台灣主權的處置「非法無效」。這兩天中國外交部猛烈砲轟高市引述《舊金山和約》，大家就可知道中國對這個議題是多麼反感，而這件事對台灣又是何其重要。

許美華也提到，《舊金山和約》這個議題之所以重新開始發酵，是因為美國在臺協會（AIT）9月12日回覆中央社時表示，「中國試圖扭曲（intentionally mischaracterizes）《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》的歷史文件，試圖支持其脅迫台灣的行動。」

AIT更明確表示，「北京的敘事錯誤，這些文件都未決定台灣最終政治定位。」當時《聯合報》還詢問美國國務院，結果國務院回應「AIT已準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣行動，以征服台灣。」

許美華感嘆，台灣獨派人士過去到處奔走講了幾十年，就是希望國際社會表態支持「台灣地位未定論」，但是，在中國惡勢力打壓下，總是孤鳥難鳴。終於，台灣靠著自己的努力，成為全球不可缺少的半導體供應鏈，再加上美中對抗的大戰略架構，終於等到了國際盟友的聲援。美國在國際情勢詭譎、台灣面臨歷史時刻之際，重提「台灣地位未定論」，真的讓人很感動。

最後，許美華表示，美國在國際社會沉默數十年之後，第一個重新開啟了這個重要議題，日本首相高市早苗適時引用《舊金山和約》，也看出美日同盟對台灣地位未定的共同立場和默契。若再加上歐盟對民主台灣的友善和支持，「苦了幾十年的台灣，終於迎來國際社會的認同。」

