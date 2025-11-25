高市早苗揭與川普通話內容 拒絕透露是否談及「台灣有事」

日本首相高市早苗。路透社



日本首相高市早苗今日（11/25）上午與美國總統川普通話後表示，雙方就強化日美同盟與印太地區情勢等議題進行廣泛意見交流，自己已聽取川普與中國國家主席習近平昨晚的通話內容，但拒絕透露是否與川普談及「台灣有事」的相關議題。

據NHK、共同社等日本媒體報導，高市早苗在首相官邸向媒體指出，此次通話是由川普（Donald Trump）提議舉行，除強化日美同盟關係，雙方還就印太地區面臨的情勢及各項議題進行廣泛的意見交流。

此外，高市也透露，她已聽取川普說明近期的美中關係動態，其中包含24日晚間川普與習近平的通話內容。但被問及雙方是否有討論「台灣有事」相關議題時，高市僅表示：「細節恕不透露」。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施，日中關係陷入緊張狀態。

然而，在川普昨日深夜與習近平通話後，中國官媒新華社稱，習近平在通話中強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則回應稱：「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」，台灣議題再度浮上美中關係檯面。

川普隨後在社群媒體發文稱，與習近平的通話「非常好」，涵蓋烏克蘭、芬太尼和美國農產品等議題，強調美國「和中國的關係超級強勁」，但並未提及台灣議題。他還說，習近平邀請他明年4月訪中，而他也邀請習近平明年底訪問美國。

