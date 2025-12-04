高市早苗援引《日中聯合聲明》稱立場未變 北京轟搪塞：不接受

中國外交部今抨擊高市早苗搪塞，「中方對此絕不接受搪塞，中方對此絕不接受。」（翻攝自中國外交部官網）

日本首相高市早苗昨於參議院答詢指出，對台政策與《中日聯合聲明》一致，聲稱會尊重與理解中國的立場，「完全沒有任何改變」，該番言論引發各種解讀。對此，中國外交部今抨擊高市搪塞，「中方對此絕不接受搪塞，中方對此絕不接受。」

中國外交部發言人林劍今（4日）召開例行記者會，有媒體詢問高市早苗昨（3日）於參議院全體會議上援引1972年《中日聯合聲明》，聲稱理解與尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分立場，請問中方對此有何評論？林劍回應，據核實有關報導不準確，高市僅提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍指出，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。

林劍表示，既然「高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，背後到底是什麼邏輯和居心？日方也需要給中方和國際社會一個交代。」

