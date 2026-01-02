高市早苗搬入首相公邸發文「沒遇鬼怪」 原來曾是知名鬧鬼凶宅

高市早苗近期搬進日本首相公邸，在社群報平安表示沒有碰到靈異事件。（翻攝自首相官邸臉書）

日本新任首相高市早苗趕在跨年前夕，於去年12月29日搬進了首相公邸。她在社群上向網友報平安，直言入住後並沒有碰到什麼不科學的怪事，外界傳得沸沸揚揚的靈異現象，並未影響到她入住心情。

高市早苗幽默發文報平安

綜合日媒報導，高市早苗搬入首相公邸後，近日在X平台與大眾分享近況，她提到自己正準備在公邸迎接新年，目前還沒碰到傳說中的神祕鬼怪。這棟公邸自1929年落成以來，就因歷史悠久而傳聞不斷。

日本首相公邸傳出鬧鬼原因

雖然小泉純一郎到野田佳彥等都住過，但後來卻空置了快9年，直到岸田文雄上任後才在2021年底重新入住。之所以會有鬧鬼傳言，是因為這裡在1930年代曾發生過515與226兩次重大的流血事件，當時的首相犬養毅不幸遇刺，而後來的首相岡田啟介雖然也遭軍人行刺，幸好死裡逃生，妹夫卻無辜喪命。

石破茂表示不怕鬼

這些令人不安的歷史，讓「公邸有鬼」成了日本政壇公開的祕密。有人說住在裡面會莫名感到寒冷，或是因為空間過大而產生莫名的恐懼感。但岸田文雄與前任首相石破茂都對鬼魂之說一笑置之，岸田文雄淡定表示未曾看到鬼，石破茂更大方表示自己是看著漫畫小鬼Q太郎長大的，對這種事完全沒在怕。高市早苗這次大膽入住，看來也是走勇者路線。

