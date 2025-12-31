高市早苗搬入「鬧鬼」官邸 她幽默回：目前還沒遇到

今天是日本的除夕夜（大晦日），日本首相高市早苗於社群媒體上發文，回顧自今年10月21日就任以來的執政軌跡。她強調，內閣將解決物價高漲問題列為最優先事項，並誓言明年將「進一步加速（換檔）」，具體落實各項政策。此外，剛搬入首相公邸的她也幽默回應了著名的靈異傳說，表示自己「還沒遇到傳說中的鬼魂」。

高市早苗在貼文中指出，高市內閣成立這2個多月以來，為了將民眾對生活與未來的安轉化為希望，並打造強韌的經濟與外交，全體內閣成員都在懸命努力。

針對民眾最為有感的通膨問題，高市早苗表示，透過補充預算的通過，在「生活安全保障」方面已兌現了對國民承諾的第一步；同時基於「負責任的積極財政」路線，也為實現強勢經濟與強勢外交安保確立了明確方向。

在外交方面，高市早苗細數了這段期間參與的東協（ASEAN）相關峰會、AZEC首領會議、日美領袖會談、APEC、G20以及「中亞＋日本」對話等行程，強調已積極透過外交手段提升日本在國際社會的能見度。

展望2026 年（令和8年），高市早苗坦言內閣才剛起步，眼前仍堆積如山的課題。她承諾明年將進一步「換檔加速」，具體落實「讓日本列島強韌富足」的政策目標。

身為「國家經營者」，高市早苗表示年末年初也不敢鬆懈。她透露已於前天（29日）完成搬遷，今晚將在首相官邸旁的公邸迎接跨年。對於日本政壇盛傳公邸曾經發生歷史流血事件而有「鬧鬼」的都市傳說，高市則幽默地說，「目前還沒遇到傳說中的『鬼』！」

文末，她也特別向今年家中遭逢變故、失去親人的民眾致意，並祈願全體國民接下來的一年都能迎來美好的一年。

